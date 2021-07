Jae Crowder sait se rendre indispensable

Après ses trois premières années dans la ligue, il était difficile d’imaginer Jae Crowder s’imposer comme un des meilleurs « role players » de NBA, ces éléments essentiels pour épauler les stars dans la conquête du titre.

Entre 2012 et 2015, surtout à Dallas et un peu à Boston, l’ailier a compilé 5.8 points de moyenne en 18 minutes, avec une adresse extérieure suspecte (31% à 3-pts). Il n’était alors qu’un joueur de rotation, capable certes d’apporter sur des courtes séquences mais pas indispensable non plus.

Néanmoins, les Celtics misent sur lui, avec un contrat sur plusieurs saisons. Une marque de confiance pour un Jae Crowder qui n’en manque pas. « Il a une confiance totale et un esprit de compétition qui font passer l’iceberg du Titanic pour un flocon de neige », lance Mike Procopio, assistant coach chez les Mavericks, pour ESPN.

Très souvent embarqué dans les transferts

Sous les couleurs de Boston, il prend de l’épaisseur, joue les playoffs régulièrement et progresse à 3-pts. Quand il rejoint les Cavs en 2017, lors du transfert de Kyrie Irving, on pense alors que Cleveland a fait une bonne affaire.

Mais la greffe ne prend pas (il venait de perdre sa mère d’un cancer) et il est encore échangé vers Utah en février 2018. Encore une fois, en juillet 2019, il est envoyé à Memphis, puis à Miami en février 2020. Jae Crowder, qui défend bien et met sa dizaine de points par match, se transforme en monnaie d’échange, en joueur solide, de devoir, que les équipes veulent toujours récupérer mais ne jamais conserver sur le long terme.

C’est à Miami que le fils de Corey, lui aussi ancien joueur NBA et passé notamment en France, dur au mal et gros défenseur, va enfin décoller. Bien intégré dans la fameuse culture du Heat, il est proche d’un ancien de Marquette, comme lui : Jimmy Butler. Les deux joueurs repoussent leurs limites, avec des séances d’entraînement intenses, où le trashtalking est roi. Grande gueule l’un comme l’autre, ils se ressemblent : « Si un coach dit n’importe quoi, Jae va clairement le dire, mais pas de manière irrespectueuse », se souvient Isaiah Thomas.

Son apport sur le parquet, dans la « bulle », fut évident et si le Heat a rejoint les Finals contre les Lakers, c’est notamment grâce à l’impact de Jae Crowder, qui avait stabilisé beaucoup de choses. Parfait pour écarter le jeu aux côtés de Bam Adebayo, et dans sa lecture en défense, élément fort de Miami la saison passée, il avait été très bon face aux Bucks et Giannis Antetokounmpo notamment, en demi-finale de conférence.

Difficile à sortir…

Free agent à l’issue de la saison passée, le joueur voulait rester en Floride, mais le club ne souhaitait pas s’engager sur le long terme. Alors que quasiment la moitié de la ligue s’est renseignée, Jae Crowder a surpris en signant à Phoenix, une franchise en manque de playoffs depuis dix ans, pour trois saisons et 29 millions de dollars.

Séduit par la fin de saison 2019/20 réussie dans la « bulle » des joueurs de Monty Williams (huit victoires en huit matches), il a aussi été touché par l’intérêt de Chris Paul et Devin Booker, qui lui ont fait la cour : « C’est la différence entre ‘On te veut’ et ‘On a besoin de toi’. »

Comme à Miami, et après une signature qu’il peut désormais qualifier de « géniale », l’ancien de Dallas et Boston devient très précieux dans le jeu collectif des Suns. Il a de l’expérience (il est le seul joueur des Finals 2021 avec une expérience à ce niveau), de la confiance, n’en fait pas trop (il perd très peu de ballons) et peut frapper de loin à tout moment pour soulager ses camarades. « On ne sait même pas à quel poste il joue », confesse et admire son coach Monty Williams. « Mais on sait une chose : ça devient très compliqué de le sortir. »

Encore plus quand Dario Saric se blesse dans le Game 1 des Finals et doit déclarer forfait pour la suite de la série. Jae Crowder a joué 33 et 37 minutes dans les deux premières manches et, comme d’habitude, bouché les trous en défense et mis les shoots de loin en attaque.

« J’ai dit à Jae de défendre sur tel joueur », raconte le coach. « S’il y a écran, tu changes, mais si c’est un écran sur le porteur de balle, tu fais prise à deux. Le match a continué et j’ai demandé à Crowder s’il n’était pas censé faire prise à deux à un moment. Il m’a répondu que non, que je n’avais pas dit ça, et il avait raison. »