Jae Crowder, une signature finalement « géniale »

L’arrivée de Jae Crowder à Miami, au cours de la dernière campagne, avait beaucoup aidé le Heat, stabilisant le groupe par sa présence comme ailier fort fuyant. Précieux partout où il est passé, mais beaucoup impliqué dans les échanges, le « 3&D » espérait rester en Floride, mais le club ne voulait pas s’engager sur le long terme.

Jae Crowder a donc opté pour l’offre de Phoenix, à savoir 29 millions de dollars garantis sur trois ans.

Un choix payant alors que l’équipe est désormais qualifiée pour la finale de conférence Ouest, mais qui a surpris lors de la dernière intersaison, à commencer par les proches du joueur eux-mêmes.

« J’ai l’air d’un génie, non ? » s’amuse-t-il au Sun Sentinel. « Je sais que mon choix me fait un peu passer pour un génie. Mais quand j’ai pris ma décision, vous auriez dû voir les messages que j’ai reçus. On me disait : ‘Qu’est-ce que tu fais ?’ ou ‘Pourquoi est-ce que tu vas à Phoenix, ils n’ont pas fait les playoffs depuis dix ans ?' »

Mais Jae Crowder avait été impressionné par la fin de saison des Suns dans la « bulle ».

« J’ai vraiment l’impression que tout se met en place pour nous, et pas seulement pour moi, mais également pour l’équipe et la franchise, parce que tout le monde est sur la même longueur d’onde. On se bat tous pour le même but »

« Je savais quel type de groupe c’était. J’avais le sentiment qu’ils avaient faim. Ils voulaient réaliser des choses spéciales et je voulais en faire partie. J’ai vraiment l’impression que tout se met en place pour nous, et pas seulement pour moi, mais également pour l’équipe et la franchise, parce que tout le monde est sur la même longueur d’onde. On se bat tous pour le même but. Il y a beaucoup de gars altruistes dans l’équipe et vous voyez comment nous jouons chaque soir. Nous jouons les uns pour les autres. »

Rester à Miami était pourtant son premier choix, mais le Heat ne voulait pas lui offrir plus qu’un contrat d’un an garanti, afin de pouvoir se positionner sur Giannis Antetokounmpo à l’été suivant. Finalement, le « Greek Freak » a prolongé chez les Bucks, mais Jae Crowder était déjà parti dans l’Arizona.

Chez les Suns, il apporte son expérience, lui qui a déjà été titulaire dans deux équipes qualifiées en finale de conférence, l’an passé avec le Heat, mais également en 2016/17 avec les Celtics.

« Ça m’a beaucoup aidé » assure-t-il au sujet de l’expérience dans la « bulle ». « Mentalement, c’était un défi pour moi. Pas tellement au niveau du basket, mais surtout sur le fait d’être loin de ma famille, et d’être dans une zone fermée, livré à moi-même, pendant 96 jours. J’y ai passé 96 jours, jusqu’au dernier match des Finals. C’est devenu un peu compliqué mentalement. Mais ça m’a aidé à mûrir. Ça m’a aussi aidé dans mon jeu. Je pouvais aller au gymnase plusieurs fois par jour, parce que c’était le seul truc à faire pour garder mon esprit au travail, pour ne pas devenir fou. La « bulle » m’a aidé mentalement. Et ça a aussi préparé les jeunes gars d’ici pour ce moment. »