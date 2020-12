Presque la moitié de la ligue a tenté de recruter Jae Crowder

Les deux derniers mois ont été particulièrement riches et intenses pour Jae Crowder. En quelques semaines, l’ailier fort est passé des Finals contre les Lakers dans la « bulle » à la free agency, avant de régler un problème personnel afin de pouvoir enfin s’entraîner avec sa nouvelle équipe.

Entre octobre et décembre, il est donc passé de Miami à Phoenix. Et visiblement, il avait l’embarras du choix pour la suite de sa carrière.

« Ce fut chaotique et je le savais », sourit-il, en évoquant l’intersaison. « 14 équipes ont appelé pour proposer un contrat. J’ai dû prendre du recul pour réfléchir à ces offres. J’ai souvent été transféré donc je ne suis pas surpris que la moitié de la ligue se renseigne. C’est bon signe. Cela montre mon travail. Je remercie toutes ces équipes car je sais qu’un jour, les appels seront bien moins nombreux. »

« Je veux aider cette équipe à jouer les playoffs pour la première fois depuis dix ans »

Comme il l’a déjà exprimé, les performances des Suns à Disney World et le recrutement de Chris Paul l’ont séduit.

« Il fallait que je m’imagine dans ma nouvelle équipe. J’ai reçu des coups de téléphone de Devin Booker et de Chris Paul, et ces deux-là avaient des arguments. Je sens que Devin est prêt pour affronter la véritable pression. C’est-à-dire les playoffs. Il a fourni le travail nécessaire pour être respecté dans cette ligue et Chris Paul, son palmarès parle pour lui. Donc pour Devin, je veux l’aider à atteindre ce niveau. Je veux aider cette équipe à jouer les playoffs pour la première fois depuis dix ans, c’est un sacré défi pour eux. »

Pour lui également, qui va sans doute avoir les jambes lourdes en ce début de saison, seulement dix semaines après avoir perdu contre LeBron James et sa bande en Finals.

« C’est évident que j’aurais voulu avoir un peu de plus repos », a-t-il concédé. « C’est l’intersaison la plus courte de ma carrière. Je dois mentalement m’impliquer à nouveau, mais dès qu’on va arriver à la salle, tout va revenir. »