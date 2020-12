Jae Crowder séduit par la fin de saison réussie des Suns

Titulaire précieux durant le parcours du Heat jusqu’aux Finals 2020, Jae Crowder a pourtant quitté Miami et la Floride pour d’autres terres ensoleillées : Phoenix et l’Arizona.

L’ailier fort a rejoint les Suns pour trois saisons et 30 millions de dollars. Habitué aux playoffs depuis plusieurs saisons, que ce soit à Miami, Utah ou Boston, Jae Crowder débarque dans une franchise qui n’a plus connu ces matches à enjeu depuis maintenant dix ans.

Un choix de carrière qui pourrait paraître étrange, mais le joueur de 30 ans assure avoir senti le vent tourner cet été quand les Suns ont gagné huit matches sur huit à Disney World.

« Tout le monde a remarqué la façon avec laquelle ils ont terminé la saison », explique Jae Crowder. « Toute la ligue, et pas seulement moi, a observé leur performance dans la bulle. Cela m’a frappé et m’a attiré vers eux. »

Avec Devin Booker, du « trashtalking » au respect

Le symbole de cette transformation, ce fut bien évidemment Devin Booker. L’arrière a joué son meilleur basket et montré des signes de maturité et de leadership durant cette période d’invincibilité pour lui et ses coéquipiers. « J’ai affronté Booker pendant tellement d’années, et c’est un grand talent de notre ligue. En tant que joueur, avec son travail, il a gagné mon respect, ainsi que celui de la ligue. C’est le moment pour lui de franchir un palier. »

C’est notamment face à Jae Crowder que Devin Booker avait inscrit 70 points à Boston, le premier se moquant sur Instagram des célébrations du second, alors pourtant que les Suns avaient perdu la rencontre.

En tout cas, comme Chris Paul est arrivé avant l’ouverture du marché de la « free agency », les deux extérieurs ont pu parler avec le finaliste 2020 pour le convaincre de les rejoindre à Phoenix.

« Je voulais être à l’aise pour construire à nouveau quelque chose avec un groupe », poursuit la recrue des Suns, toujours précieux mais qui a bien du mal à se poser. « Je me suis imaginé là-bas après avoir parlé à plusieurs dirigeants et joueurs de la franchise. Je m’y voyais très bien alors que pour d’autres coups de téléphone, ce n’était pas nécessairement le cas. Ce n’était pas une question d’argent, mais une question d’adaptation à une équipe. J’ai la sensation qu’avec Phoenix, ça fonctionnait bien. »