Udonis Haslem n’oubliera jamais son passage à Chalon : « Sans le père de Jae Crowder, j’aurais merdé »

On l’oublie parfois, mais avant de rejoindre le Heat en 2003 et d’y devenir le fameux gardien du temple de cette culture si spécifique à la franchise de Miami, Udonis Haslem est passé par la France.

L’intérieur a disputé une saison en Jeep Elite (qui s’appelait encore la Pro A à l’époque) à Chalon-sur-Saône, en 2002-2003, durant laquelle il a rencontré Corey Crowder, le père de Jae, son actuel coéquipier.

Et cet éphèmere ancien joueur NBA (58 matches), qui a évolué huit saisons en France (8 points, 3 rebonds, 2 passes de moyenne pour sa carrière hexagonale), avait alors le même rôle qu’Haslem aujourd’hui, celui du vétéran qui conseille les jeunes et donne les ficelles à ses coéquipiers. En 2002-2003, Crowder père avait 33 ans, Haslem 22.

« Sans Corey Crowder, je ne serais pas ici », a commenté Haslem pour l’AP. « Je n’aurais pas duré bien longtemps, j’aurais merdé. »

« La boucle est bouclée pour moi et ma famille »

C’est aux cotés de Crowder, en France, que le jeune joueur a perdu du poids (une vingtaine de kilos) et s’est préparé pour la NBA. Le futur triple champion avec le Heat avait un professeur de choix puisque le père de Jae était un arrière-ailier très costaud (1m96, 97 kg), peu spectaculaire mais toujours prêt à faire le sale boulot et à défendre sur le meilleur marqueur adverse. Une sorte de Marcus Smart (ou de Crowder fils, mais Jae est plus grand que son père), le type même de joueur précieux pour gagner des titres, un coéquipier modèle.

« C’est une sacrée histoire quand on y pense », explique Corey Crowder, qui se souvient d’une rencontre avec Haslem et Dwyane Wade lors d’un match du Heat il y a quelques années. Pourqui Wade ? Parce que Jae est sorti comme lui de Marquette ! « Udonis est venu me voir et m’a enlacé. Ensuite, il a appelé D-Wade, lui a dit que j’étais le père de Jae et celui qui avait rendu possible son arrivée en NBA. C’est le plus beau compliment possible. Tout ce que j’ai fait pour lui à l’époque, ce n’était pas pour moi, c’était bien pour lui. »

Aujourd’hui, Haslem n’est plus dans la posture de l’élève mais dans celle du professeur. Et c’est Jae qui apprend de l’ancien.

« C’est très plaisant d’être dans le vestiaire avec lui, de l’écouter, de grandir à ses côtés », raconte Jae Crowder. « Et c’est incroyable d’entendre que mon père l’a aidé il y a plusieurs années. La boucle est bouclée pour moi et ma famille, et mon père adore ça. »