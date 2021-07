Jae Crowder : « Milwaukee reste un endroit à part pour moi »

Doc Rivers, Dwyane Wade, Jimmy Butler et Jae Crowder. Tels sont les principaux joueurs sortis de l’université de Marquette depuis quarante ans. Une fac’ située à Milwaukee, et forcément Jae Crowder y pensera au moment de fouler le parquet pendant cette finale NBA.

« Les gens de là-bas me manquent. Il y a des gens formidables à Milwaukee, et j’entretiens encore aujourd’hui de bonnes relations avec quelques personnes de Milwaukee. Comme je l’ai dit, c’est un endroit à part pour moi. J’ai fait beaucoup de choses dans la ville. Je suis allé aux matchs des Brewers. J’allais aux matchs des Bucks quand j’étais à l’université, et je suis allé aux matchs des Green Bay Packers » raconte-t-il. « J’étais un fan par défaut, et je m’impliquais quand j’étais dans la ville de Milwaukee où je recevais beaucoup de marques d’affection, et j’en reçois encore quand je viens jouer ici. Cet endroit sera toujours spécial pour moi et ma famille, et les relations que je partage avec les gens qui y vivent seront toujours là. Donc, c’était très spécial pour moi. »

Sur le plan « basket », c’est à Marquette que Crowder a véritablement pris conscience des exigences du très haut niveau.

« J’ai appris à bosser quand j’étais à Marquette. J’ai appris à mettre du travail dans le basket même. Pendant deux ans, je pensais que je travaillais… Mais c’est lorsque je suis arrivé à Marquette que j’ai vraiment appris à travailler, à prendre conscience que chaque jour compte à l’entraînement. Je pense que cela s’est répercuté dans ma carrière professionnelle. Je sais comment travailler lorsqu’il n’y a personne pour vous regarder, et je pense que cela a été vraiment bénéfique pour moi de prendre ce que j’ai appris à l’université et de le mettre en œuvre dans ma carrière en NBA. »

Arrivé discrètement en NBA, Crowder a été un rat de gymnase avant de voir sa carrière véritablement décoller. « Je me suis enfermé dans le gymnase comme je le faisais à l’université, et j’ai laissé le travail se faire tout seul. Je pense que mes jours à Marquette m’ont définitivement appris à travailler, et ce sera toujours un endroit spécial pour moi. J’ai l’impression de rentrer à la maison. J’ai l’impression de jouer une série dans l’une de mes villes natales. C’est un sentiment formidable. »