Lloyd Pierce sera le bras droit de Rick Carlisle chez les Pacers

Annoncé sur les tablettes des Warriors, pour épauler Steve Kerr, Lloyd Pierce a finalement privilégié le défi qui lui a été proposé par les Pacers.

Comme révélé par ESPN, l’ancien coach des Hawks a ainsi accepté de rejoindre le staff technique de Rick Carlisle dans l’Indiana, où il occupera un poste d’assistant principal de l’ex-entraîneur des Mavericks.

Évincé par les dirigeants d’Atlanta le 1er mars dernier, Lloyd Pierce retrouve ainsi un rôle secondaire à Indianapolis, après son expérience de deux saisons et demie globalement ratée en Géorgie, en tant que « head coach » (63 victoires et 120 défaites en cumulé). Comme aux Sixers, on peut s’attendre à ce qu’il s’occupe de la partie défensive.

Un retour par la case « assistant » probablement réfléchi et intentionnel de la part de celui qui épaulera Gregg Popovich avec Team USA, aux Jeux Olympiques de Tokyo, en compagnie de Steve Kerr et Jay Wright. Car les postes d’entraîneur principal ne manquent pas depuis plusieurs jours (Magic, Pelicans ou Wizards) et le nom de l’ancien assistant des Sixers (2014-2018) n’a été évoqué nulle part.

« Poussé » dehors par Atlanta et remplacé par son ami Nate McMillan en cours d’année, Lloyd Pierce se relance donc au sein de l’ex-franchise de son successeur sur le banc des Hawks. Une franchise qui entend « gagner dès maintenant », comme annoncé dans la semaine par son président Kevin Pritchard.