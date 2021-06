Les Warriors intéressés par Lloyd Pierce ?

Viré par les Hawks le 1er mars, pour être remplacé par Nate McMillan avec le succès que l’on sait désormais, Lloyd Pierce n’a semble-t-il pas tenté de rebondir ces dernières semaines, alors que sept postes de coaches étaient libres.

Peu importe la franchise, son nom n’est pas revenu dans les différentes rumeurs. Peut-être parce qu’il regarde vers un poste d’assistant du côté de Golden State, semble savoir NBC Sports.

Des discussions entre Lloyd Pierce et Steve Kerr auraient eu lieu puisque les deux hommes se côtoient avec la sélection américaine, comme assistants de Gregg Popovich. De plus, le coach des Warriors avait annoncé du changement dans son staff et Jarron Collins est sur le départ. La franchise californienne a besoin de sang neuf.

Enfin, l’ancien coach d’Atlanta (63 victoires, 120 défaites) connaît déjà Golden State puisqu’il avait été assistant pendant la saison 2010/11. Sans oublier qu’il est originaire de Californie, et qu’il avait effectué son lycée dans la région puis ensuite défendu les couleurs de Santa Clara à l’université aux côtés de Steve Nash dans les années 1990.