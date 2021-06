Steve Kerr annonce du changement dans son staff

Les Warriors n’ont pas réussi à accrocher les playoffs, et le grand retour de Klay Thompson ne suffira pas à en faire des candidats au titre. Il faudra aussi recruter, pourquoi pas monter des échanges, et Steve Kerr annonce qu’il y aura sans doute changement dans son staff.

« Il y aura des changements, et j’en ai parlé avec le staff » a-t-il prévenu au micro du podcast de The Athletic. « J’ai rencontré chaque personne. On est aujourd’hui dans une situation où on est ensemble depuis longtemps, et on n’a pas eu de changement en interne depuis cinq ans et le départ de Luke Walton aux Lakers, lorsqu’il était parti avec quelques gars. Un staff n’est pas si différent d’un effectif lorsqu’on stagne un peu et qu’on a besoin un peu de sang neuf. On a besoin d’une nouvelle énergie, on a besoin de changer certaines choses, de bouger certaines pièces, de changer les rôles. On en discute beaucoup, et il y aura des changements même si je ne sais pas encore exactement ce que ce sera. »

Pour Kerr, c’est donc la fin d’un cycle sur son banc, et on y trouve Ron Adams, Jarron Collins et Bruce Fraser depuis son arrivée en 2014, mais aussi Mike Brown depuis 2016. Pour la partir formation des joueurs, Chris DeMarco en est le responsable, assisté d’Aaron Miles, Theo Robertson, Luke Loucks et Seth Cooper. Enfin, depuis cette saison, Leandro Barbosa fait l’interface entre les joueurs et le staff dans un rôle de « super mentor ».

« Je pense vraiment qu’on est dans une situation où l’on a besoin d’un petit changement dans l’énergie à l’intérieur de la franchise » répète Kerr. « C’est quelque chose dont on a discuté avec Bob (Myers, le GM). Et comme je l’ai dit, j’en ai discuté avec tout le staff. On est tous d’accord là-dessus, franchement, on a tous besoin d’une petite impulsion supplémentaire. »

Peut-être faut-il s’attendre à l’arrivée d’un « super assistant » pour épauler Kerr. Parmi les entraîneurs de renom sans emploi, on pense à Lloyd Daniels (ex-Hawks), Brett Brown (ex-Sixers) ou désormais Terry Stotts (ex-Blazers).