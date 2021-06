La revanche de Nate McMillan

Quelle année pour Nate McMillan ! Il y a encore un an, alors coach des Pacers, le stratège s’apprêtait à préparer son équipe pour la « bulle ». Malgré la grave blessure de son joueur majeur en janvier 2019, Victor Oladipo, il avait maintenu son équipe à flot en saison régulière, grâce notamment à l’explosion de Domantas Sabonis.

Le problème, c’est que l’équipe n’arrive pas à enchaîner en playoffs, avec quatre éliminations de suite au premier tour sous ses ordres, dont deux vilains « sweeps » pour finir. Domantas Saboni est pourtant blessé, Victor Oladipo pas du tout remis, mais le coach est lâché par son groupe, dont Malcolm Brogdon et une majorité de ses cadres, qui critiquent ses méthodes et ses stratégies, et Nate McMillan prend la porte deux semaines après avoir été prolongé…

Un choix étonnant qui a contraint le technicien à reculer, en acceptant un poste d’assistant aux Hawks, pour mieux sauter. Et après un début de saison raté par rapport aux recrutements (Clint Capela, Danilo Gallinari, Bogdan Bgodanovic, Rajon Rondo…), Lloyd Pierce est remercié, remplacé par un Nate McMillan qui a alors mis en place un état d’esprit « commando » au sein d’une jeune équipe d’Atlanta dont le talent ne demandait qu’à s’exprimer.

« Je pensais qu’on avait du talent et qu’on pouvait être une bonne équipe », s’est-il remémoré au sujet de ce moment où il a pris les rênes de l’équipe, le 1er mars. « Pour ce qui est de prédire l’avenir, je ne regarde pas une équipe de cette façon, parce que c’est tellement dur de gagner dans cette ligue. Ce qu’on a essayé de faire, c’est de construire une identité qui allait nous permettre de gagner des matchs, créer un style qui allait permettre à ces gars d’engranger des victoires. Ça commence par respecter ce jeu, jouer dur chaque soir, jouer ensemble, et croire les uns en les autres. Ce sont les choses sur lesquelles je me suis appuyé pour ce groupe. Même s’il était jeune, je sentais que ce groupe avait du talent. Et si on pouvait retranscrire ça dans notre système, et apprendre simplement à exécuter, jouer pour gagner, je pensais qu’on pouvait gagner quelques matchs ».

Un cadre nécessaire aux jeunes Hawks

Sa nomination a en tout cas eu l’effet d’un électrochoc, bonifié par le retour aux affaires de Bogdan Bogdanovic. Alors à 14 victoires pour 20 défaites, les Hawks enchaînent les succès et remontent à la 5e place de l’Est.

Depuis sa prise de pouvoir, Nate McMillan a ainsi cumulé 35 victoires pour 15 défaites : 27-11 en saison régulière et 8-4 en playoffs. Si les vétérans des Pacers se plaignaient du cadre trop serré imposé par le coach, les Hawks en avaient visiblement besoin pour passer un cap et trouver des certitudes au sein de la ligue.

« Depuis le premier jour, lorsqu’il a pris le job, on a senti qu’il essayait d’installer une vibe complètement différente dans notre vestiaire », a pour sa part confié Clint Capela après le Game 7 remporté à Philly. « À chaque match, il était clair au sujet de ce qu’on avait à faire. À chacun de ses discours, on pouvait sentir qu’il voulait vraiment nous bouger. À chaque échauffement, chaque entraînement, on savait vraiment quel était le rôle de chacun. On savait comment gagner des matchs. Aujourd’hui, chacun sait ce qu’il a à faire pour aider cette équipe à gagner, et il y est pour beaucoup ».

Cinquième du classement du meilleur coach de la saison, Nate McMillan a enchaîné deux exploits en playoffs, sortir les Knicks et Philadelphie, premier de la conférence Est, sans l’avantage du terrain. Mais jusqu’où ira-t-il ? Tant que ses protégés appliqueront les bases de ses principes de jeu, Atlanta pourra continuer de rêver.

« Je prends toujours un match à chaque fois, je ne me projette pas trop loin dans le futur, jamais plus loin que le match d’après. C’est mon approche. En ce qui concerne le moment où j’ai pris l’équipe et au fait de penser qu’elle en arriverait jusqu’ici, je pense que tout est possible si tu joues à ce jeu de la bonne façon, que tu es dans l’effort que tu apportes sur le terrain, et que tu joues avec cette détermination, que tu joues avec le sens du sacrifice, c’est ce que ces gars ont fait jusque-là », a-t-il conclu, toujours pragmatique.