Pour Gary Payton, Nate McMillan a été viré pour « une raison bidon »

Arrivé en 2013, en tant qu’assistant coach de Frank Vogel puis entraîneur en chef à partir de 2016, Nate McMillan a multiplié les bonnes performances avec les Pacers, même s’il a échoué à chaque fois au premier tour des playoffs.

Malgré les blessures de ses joueurs majeurs, comme Victor Oladipo puis plus récemment Domantas Sabonis, Indiana restait sur deux saisons régulières au delà des attentes, à tel point que le front-office avait consenti une prolongation de contrat jusqu’en 2022 pour son entraîneur avant le début des playoffs.

Mais le deuxième sweep en deux ans, cette fois face au Heat, a eu raison de la patience des dirigeants de la franchise qui ont pris la décision inverse deux semaines plus tard en se séparant de Nate McMillan.

Et les joueurs dans tout ça ?

Une décision qu’avait déjà déplorée son homologue Erik Spoelstra, avant que Gary Payton ne se positionne aussi du côté de son ancien coéquipier, mettant d’abord en lumière le contexte dans lequel les Pacers ont été balayés face au futur représentant de la conférence Est en finale NBA.

« Il a été viré pour une raison bidon, voilà ce qu’il s’est passé, a-t-il confié sur SiriusXM NBA. Nate ne méritait pas ça. Pourquoi lui avoir donné une prolongation de contrat ? On l’a vu faire une super saison et tout d’un coup, une fois que la pandémie est arrivée, l’équipe qui a intégré la « bulle » n’était plus la même. Tu perds un gars comme Domantas Sabonis qui est un All-Star, qui était la pierre angulaire de l’équipe, puis Victor Oladipo qui n’était pas de retour à 100%. Il a quand même tenu l’équipe. Ce qui devait arriver arriva, ils ont pris un sweep au premier tour des playoffs ».

Gary Payton est également revenu sur la responsabilité des joueurs dans cet échec, alors que seul l’entraîneur a pour l’heure payé les pots cassés.

« Peut-être que les joueurs devraient penser à leur part de responsabilité, a-t-il ajouté. Pourquoi mettre toute la faute sur un coach quand tes joueurs ne jouent pas bien. Je n’aime pas ça, quand on essaie de faire porter le chapeau à un coach. Tu peux mettre un nouveau coach l’an prochain. Et si ça arrive encore, que se passera-t-il ? Il faudra encore le virer ? Chacun doit prendre ses responsabilités, et les joueurs y compris ».