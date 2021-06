Jerami Grant, l’atout polyvalence de Team USA

Jerami Grant est en quelque sorte l’invité surprise de la composition de Team USA pour les Jeux olympiques. Suite au forfait de James Harden, touché aux ischio-jambiers, de nombreux profils ont dû être étudiés par le staff pour occuper ce rôle de « 12e joueur », et c’est le poste 4 des Pistons qui a été choisi.

Deuxième au classement du « Most Improved Player » cette saison, le joueur de 27 ans a réussi sa mue à Detroit en montrant qu’il avait toutes les capacités pour devenir un « franchise player », ou du moins un élément majeur. Mais ce qui a fait la différence pour Jerry Colangelo en faveur de Jerami Grant, c’est sa polyvalence.

Capable d’évoluer sur trois postes

Jerami Grant pourrait effectivement passer du poste 3 au poste 5 en fonction des choix tactiques et de ceux de l’adversaire, avec sa capacité à attaquer de différentes façons, en sniper derrière l’arc ou s’il faut aller se frotter aux grands dans la peinture dans un basket plus « small ball », dans lequel il peut également apporter sur la transition.

En défense aussi, sa polyvalence peut-être un atout.

« C’est un athlète, il a de l’envergure et je pense que son physique est un ingrédient important lorsque vous recherchez des joueurs qui jouent à certaines positions. C’est devenu un très bon scoreur, qui a tourné à plus de 21 points par match. La polyvalence est donc un élément clé », a déclaré le GM de Team USA, mettant en avant cette particularité au sein du groupe de Gregg Popovich. « Je pense que c’est une marque de fabrique de ce groupe, des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, voire trois pour certains. Donc, je trouve que Jerami Grant va comme un gant à cette équipe, et je pense que nous aurons beaucoup de profondeur grâce à cette polyvalence ».

La polyvalence ressort effectivement parmi les traits de ce groupe, avec plus de souplesse dans la composition de la raquette. Peut-être une leçon tirée de 2019 où Team USA s’était présenté avec deux pivots de formation (Mason Plumlee et Brook Lopez) et un poste 4-5 (Myles Turner) qui avaient peu apporté au final dans le basket FIBA.

Dans cette sélection, on ne retrouve qu’un vrai pivot (Bam Adebayo), mais potentiellement trois joueurs (Draymond Green, Kevin Love et donc Jerami Grant), voire quatre si on inclut Kevin Durant, capables d’évoluer à ce poste.

L’atout fraîcheur aussi

Autre élément qui a joué en faveur de Jerami Grant : la volonté de Team USA d’injecter un peu de sang frais parmi les joueurs susceptibles de peu jouer. De ce point de vue, le joueur des Pistons cochait également toutes les cases. Qu’il joue ou pas en match officiel, l’expérience globale sera positive pour lui.

« Je pense que chaque équipe a besoin de nouveaux, et si ce sont des jeunes, des gars athlétiques qui peuvent jouer, c’est très bien. Un peu de jeunesse, une confiance qui transpire, il y a un tas de choses que les nouveaux arrivants peuvent vous apporter, et je pense qu’ils entrent dans cette catégorie à coup sûr », a ajouté Jerry Colangelo.