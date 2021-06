JO : Team USA pourrait affronter la France avec seulement neuf joueurs

Le Covid a bousculé les habitudes calendaires des différentes ligues, et pour disputer l’intégralité de sa saison sans empiéter sur les Jeux olympiques, la NBA avait prévu un timing serré avec un potentiel Game 7 des Finals NBA le 22 juillet, soit trois jours avant le coup d’envoi du tournoi olympique.

L’Equipe de France se jaugera d’entrée de jeu face à une Team USA dont on connait la liste mais qui pourrait évoluer dans les prochaines semaines à cause de la situation de Jrue Holiday, Khris Middleton et Devin Booker.

Manager de Team USA, Jerry Colangelo a évoqué leurs cas pour NBC Sports. Ces trois joueurs encore en playoffs, Gregg Popovich et son staff devront peut-être faire preuve d’adaptation. Heureusement pour eux, la situation particulière liée au Covid permet des modifications.

« Il y a beaucoup plus de souplesse que par le passé » souligne le manager de Team USA. « À une époque, vous deviez avoir votre effectif définitif à une date précise et une fois cette date passée, vous n’aviez plus la possibilité de remplacer des joueurs. Heureusement, toutes les grandes instances, et je fais référence au CIO, la FIBA, etc, ont compris qu’à cause du Covid et des blessures dues aux deux dernières saisons qui étaient très rapprochées, on a besoin de plus de souplesse. »

C’est pourquoi le père de Bryan Colangelo n’occulte aucun scénario. « Il n’est pas impossible de n’avoir que 9 joueurs disponibles pour le premier match contre la France. C’est le pire scénario » concède-t-il. « La deuxièùe possibilité serait de les remplacer tandis que la troisième serait que les trois arrivent à Tokyo 24 ou 48h avant le début de la compétition pour être prêt à jouer. Je présume que les trois voudront jouer et ils feront tout leur possible pour être disponibles contre la France. »

Jerry Colangelo a également rappelé que Booker, Middleton et Holiday l’ont assuré de leurs présences pour l’aventure olympique et ce, quelle que soit l’issue des playoffs.

En attendant, le duo des Bucks, au même titre sans doute que l’arrière des Suns, ne pense qu’au dénouement de leur campagne de playoffs avant de se pencher sur le cas des Jeux olympiques.