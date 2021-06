Jrue Holiday et Khris Middleton penseront aux Jeux olympiques plus tard

Devin Booker aux Suns, et Jrue Holiday et Khris Middleton côté Bucks sont les trois joueurs engagés pour participer aux prochains Jeux olympiques encore en course pour remporter le titre NBA.

Les deux joueurs de Milwaukee, en pleine lutte face à Atlanta où ils sont attendus de pied ferme ce soir pour le Game 3, ont assuré ne pas être perturbés par cette échéance future pour laquelle Team USA a prévu son premier rassemblement pour le 6 juillet prochain.

« Je suis toujours concentré sur l’instant présent, sur ce qui se passe en ce moment. C’est ce que j’ai toujours fait et je vais continuer à le faire », a ainsi déclaré Jrue Holiday. « Si nous allons en finale ou quoi qu’il arrive, jusqu’à ce moment-là, c’est ce qui comptera ».

Rendez-vous le 6 juillet… ou pas

Pour Khris Middleton, la finale de conférence est la seule chose qui occupe actuellement son esprit. À tel point qu’il a concédé avoir eu du mal à se poser pour réfléchir au challenge des Jeux olympiques avant de s’engager officiellement. « Nous sommes au milieu d’une course pour le titre. Prendre une seconde pour penser à quelque chose en dehors de cette saison, c’était un peu difficile », a-t-il ainsi glissé.

Le choix a peut-être était plus simple pour Jrue Holiday, qui a déjà goûté à deux olympiades, en 2008 et en 2012, mais en tant que spectateur, pour suivre sa femme, Lauren Holiday, engagée avec l’équipe nationale américaine de football, qui a remporté l’or à ces deux occasions.

« J’ai pensé que ce serait cool de vivre l’expérience en jouant », a-t-il ajouté. « Je ne crois pas avoir eu beaucoup réfléchir. Je pense que c’est un honneur de jouer pour son pays, et surtout une opportunité comme celle-ci de pouvoir aller sur le terrain et avec ‘USA’ inscrit sur son torse ».

Pour l’heure, les deux n’ont qu’une envie : aller au bout avec les Bucks. De ce point de vue, l’objectif est donc même de rater le premier rassemblement, puisqu’il coïncide avec la date du premier match des finales NBA, le 6 juillet.