Jeux olympiques de Tokyo : France – Etats-Unis pour commencer

On savait que la France et les États-Unis étaient tombés dans le même groupe aux JO de Tokyo, et on connaît désormais les détails du calendrier. Malgré les doutes liés au Covid-19, tout porte à croire que la compétition aura bel et bien lieu, et ce sera du 25 juillet au 7 août pour les hommes, et du 26 juillet au 8 août pour les femmes.

Pour l’instant, chez les hommes, on connaît huit des douze participants (USA, Espagne, Argentine, France, Australie, Iran, Nigeria et Japon) et des tournois pré-olympiques (29 juin au 4 juillet) permettront de désigner les quatre derniers participants.

La France connaît déjà deux de ses adversaires, les États-Unis donc mais aussi l’Iran, et les coéquipiers de Rudy Gobert débuteront face à Team USA le 25 juillet. Soit 48 heures après l’éventuel Game 7 des Finals NBA. Ce sera à 21h00 heure locale, et donc 13h00 en France. Le même jour, l’Australie défiera le Nigeria.

Il y a trois groupes de quatre équipes, et les deux premiers seront automatiquement qualifiés pour les quarts-de-finale en compagnie des deux meilleurs 3e. Les quarts-de-finale se dérouleront le 3 août. Les demi-finales le 5 août, et enfin la finale le samedi 7 août.

Chez les femmes, les Bleues joueront le match d’ouverture face au Japon le 26 juillet, et ce sera à 2h00 du matin, heure française.

Le calendrier complet des JO de Tokyo 2021