Jayson Tatum digère mal son absence des All-NBA Teams

Avec ses 26.4 points, 7.4 rebonds et 4.3 passes de moyenne, à 46% aux tirs, 39% à 3-points et 87% aux lancers-francs, Jayson Tatum s’est imposé, cette saison, comme l’un des meilleurs ailiers de la ligue. Auteur du plus bel exercice de sa carrière, d’un point de vue personnel, il n’a toutefois pas connu autant de réussite sur le plan collectif.

Il faut dire que les Celtics, finalistes de conférence à trois reprises depuis 2017, se sont difficilement qualifiés pour les playoffs, avec un bilan tout juste à l’équilibre (36 victoires, 36 défaites). Au premier tour, ils se sont ensuite inclinés sèchement (1-4) face aux Nets, supérieurs aux C’s dans quasiment tous les domaines.

Après cette élimination prématurée, Jayson Tatum ne pouvait ainsi qu’être déçu et nourrir regrets ou frustration. D’autant que, pour « couronner » le tout, il n’a pas été retenu dans une All-NBA Team. Un camouflet pour ce compétiteur, qui doit faire en prime une croix sur la bagatelle de 33 millions de dollars, avec son absence de l’un des trois meilleurs cinq de la saison.

« Je sais que j’aurais dû y être au regard de ma saison », affirme Jayson Tatum. « Il y avait 33 millions de dollars en jeu, donc tout le monde aurait évidemment ressenti la même chose que moi. Et je n’étais pas nécessairement contrarié par tout cet argent perdu. Je pense simplement que, compte tenu de ma façon de jouer, ça [ma présence dans une All-NBA team] aurait dû être une évidence. Donc j’étais surtout frustré vis-à-vis de ça. »

Définir de meilleurs critères de vote ?

Devancé à son poste par Jimmy Butler (131 points) et Paul George (89 points) pour une apparition dans la All-NBA Third Team (qu’il a intégré en 2020), Jayson Tatum (69 points) espère que le système de vote de cette récompense individuelle va évoluer, en intégrant des critères spécifiques afin de mieux encadrer les choix des votants.

« Je pense qu’ils doivent changer ce système, basé sur l’opinion des votants », livre l’ailier de Boston. « Il y a un panel de 100 votants issus des médias, mais quels sont les critères ? Faut-il jouer un certain nombre de matchs ? Faut-il être qualifié pour les playoffs ? Faut-il tourner à un nombre de points précis, en fonction de votre poste ? Je pense qu’il faudrait mettre en place quelque chose de la sorte, car si vous laissez simplement les gens voter et qu’il n’y a rien de mis en place comme ‘Il faut jouer un certain nombre de matchs’, ou quoi que ce soit d’autre… Ça aiderait beaucoup de faire ça. »

Et une telle modification du système de vote aurait peut-être permis à Jayson Tatum, donc, ou même à Donovan Mitchell, son camarade de la Draft 2017 également privé de 33 millions de dollars, de figurer dans le Top 15 des meilleurs joueurs de la saison.

« Je sais que personne ne se sentira désolé pour Donovan [Mitchell] ou moi, car nous allons quoi qu’il arrive recevoir beaucoup d’argent, mais j’ai simplement estimé que je méritais de faire partie [d’une All-NBA team]. »

Revanchard, Jayson Tatum aura tout le loisir de prouver aux votants qu’ils ont eu tort de ne pas le récompenser, la saison prochaine. Et il pourra compter, pour ce faire, sur l’arrivée de son nouveau coach Ime Udoka, qui a annoncé vouloir le bousculer dans les mois à venir afin de lui faire passer un nouveau cap.