Ime Udoka prêt à bousculer Jaylen Brown et Jayson Tatum

Si Brad Stevens, comme nouveau GM des Celtics, a expliqué que sa mission était d’entourer le mieux possible Jaylen Brown et Jayson Tatum, Ime Udoka, nouveau coach de Boston, doit les bousculer pour les faire progresser.

C’est ce qu’il a déclaré lors de sa conférence de presse de présentation.

« On va me laisser les coacher, les pousser », assure-t-il, au côté de Brad Stevens et du propriétaire Wyc Grousbeck. « Ils savent que je vais être derrière leurs culs, et c’est ce qu’ils aiment chez moi. Ils m’ont demandé cela. Je ne suis pas inquiet pour ce groupe, il demande à être coaché durement. Ils veulent être poussés, dirigés vers la victoire et c’est ce qu’on attend des stars. Ils veulent gagner, obtenir ce 18e titre. C’est une occasion pour eux de grandir, de devenir de meilleurs leaders, de davantage parler. »

Pour ne rien gâcher, Ime Udoka a un passif avec certains joueurs des Celtics, comme Jaylen Brown et Jayson Tatum justement, ou encore Marcus Smart, puisqu’il a dirigé les trois hommes avec Gregg Popovich pendant la Coupe du monde 2019 avec Team USA. Sans oublier Al Horford, qu’il a connu lors de sa saison à Philadelphie.

Il n’y a plus de temps à perdre

De plus, avec son expérience d’assistant depuis 2012, avec les Spurs puis les Sixers et enfin les Nets, il a côtoyé des très grands joueurs, parfois MVP ou MVP des Finals : Tim Duncan, Kawhi Leonard, Joel Embiid ou encore Kevin Durant et James Harden. Et il sait les motiver.

« Quand il était jeune, je parlais à Leonard, et je lui demandais : ‘Pourquoi attendre ? Qu’est-ce tu attends ? Il ne faut pas trop donner de respect à ces gars-là.’ Je vais dire la même chose à Brown et Tatum. Ils n’ont aucune limite. Ils n’ont pas été dans une All-NBA Team cette saison, ça doit les motiver. Ils doivent prouver aux gens qu’ils avaient tort de les oublier. Donc pourquoi attendre ? Le talent est là, le travail aussi. Il faut y aller maintenant. »

Visiblement, c’est ce caractère solide et déterminé qui a plu à Brad Stevens, pour confier à Ime Udoka un groupe qu’il connaît très bien pour l’avoir dirigé ces derniers années, avec notamment trois finales de conférence en quatre saisons, entre 2017 et 2020. Même s’il semblait avoir perdu les leviers ces derniers temps.

« Ime s’est démarqué des autres coaches avec lesquels j’ai parlé », raconte le nouveau dirigeant de la franchise celte. « Il a une grande finesse concernant le basket, une grande compréhension, ce que beaucoup ont, mais c’est son authenticité, sa capacité à être dur et chaleureux en même temps, son expérience qui ont fait la différence. Non seulement en tant que joueur, mais il a également coaché longtemps à San Antonio et a vu des choses différentes depuis deux ans, à Philadelphie et Brooklyn, et c’est une bonne chose. »