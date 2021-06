Les priorités de Brad Stevens : gagner de la souplesse financière et bien entourer Jayson Tatum et Jaylen Brown

C’est la première décision de Brad Stevens depuis qu’il s’est installé dans son fauteuil de dirigeant : transférer Kemba Walker et un premier tour de Draft vers Oklahoma City, en échange d’Al Horford et Moses Brown.

Un choix fort qui s’explique par la relation tendue entre le meneur de jeu et son coach et le besoin d’une rupture entre les deux camps, après une saison très décevante.

C’est aussi un nouveau départ pour la franchise, qui se libère du gros contrat de Kemba Walker (73 millions de dollars sur deux ans) et gagne ainsi une vingtaine de millions de dollars (Al Horford pèse 53 millions sur les deux prochaines saisons), qui seront précieux pour la « free agency », ou pour prolonger Evan Fournier par exemple.

« C’est difficile comme situation, mais ça fait partie du job, non ? », se justifie Brad Stevens. « Déjà parce que j’aime vraiment Kemba, c’est clair. En lâchant ce premier tour de Draft, ça nous donne des opportunités pour l’avenir, notamment financièrement. En plus, en matière de joueurs, c’était le meilleur accord possible, non ? On a pu ajouter Horford, qui gagne moins et reste un excellent joueur qui connait cet environnement. Son retour et cette souplesse financière nous ont coûté un joueur qu’on aime et un premier tour de Draft. »

L’ancien intérieur des Celtics, 35 ans, et qui n’a pas joué depuis le 24 mars dernier, peut-il vraiment apporter aux Celtics ? Le GM celte semble convaincu.

« Il peut faire avancer les choses. Il a fait une bonne saison à Oklahoma City (14.2 points et 6.7 rebonds de moyenne) même s’il n’a pas beaucoup joué. Il a la capacité d’écarter le jeu, de jouer avec un autre intérieur ou seul au poste de pivot. Il a une telle expérience. »

Mais, outre l’argument financier, la priorité de Brad Stevens est bien d’organiser son effectif autour de ses deux meilleurs joueurs et scoreurs : Jayson Tatum et Jaylen Brown. « Les joueurs qui vont les entourer devront les rendre meilleurs, ce sera très important », annonce l’ancien coach des Celtics.