Une relation détériorée entre Kemba Walker et Brad Stevens

Avant même la « lottery » et alors que les Celtics n’ont toujours pas de nouveau coach, Brad Stevens, désormais dirigeant à Boston, a décidé de transférer Kemba Walker vers Oklahoma City, en compagnie du 16e choix de la Draft à venir, en échange notamment d’Al Horford et Moses Brown.

Un choix fort qui démontre que la relation entre les deux hommes n’était plus aussi bonne, que le divorce était bien acté, comme le confirme The Athletic. Nos confrères racontent que leur relation était « pleine de tension ».

Pourquoi ? Visiblement parce que cette saison, et sur les conseils d’un Gordon Hayward sur le départ, Brad Stevens avait décidé d’être plus dur avec ses joueurs, de davantage élever la voix pour les pousser davantage. Et certains joueurs ont eu l’impression que le technicien était plus sévère encore avec son meneur de jeu.

Le meneur également content de changer d’air ?

Forcément, l’ancien All-Star, qui devait composer avec ses problèmes de genoux et peinait parfois sur les parquets pour retrouver son meilleur niveau, a mal pris les critiques, notamment sur ses erreurs défensives qui lui étaient très souvent reprochés par son « head coach ». Les tensions ont parfois tourné à l’affrontement, même si le professionnalisme de Kemba Walker et le respect commun entre les deux hommes ont évité d’aller trop loin.

Néanmoins, ses soucis de santé, une saison très moyenne des Celtics (les huées des fans du TD Garden l’auraient touché) et la relation conflictuelle avec Brad Stevens l’ont convaincu qu’un changement était nécessaire.

D’ailleurs, la situation de Boston était tellement compliquée cette saison qu’un Celtic aurait conseillé à Blake Griffin, quand ce dernier a quitté Detroit, de ne pas venir à Boston…

Et plusieurs joueurs étaient satisfaits de voir arriver un nouvel entraîneur, dont l’identité se fait encore attendre, alors que Darvin Ham, Ime Udoka et Chauncey Billups vont passer un second entretien.