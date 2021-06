Les Celtics envoient Kemba Walker au Thunder pour récupérer Al Horford !

Nouveau président des Celtics, Brad Stevens n’a pas mis longtemps avant de chambouler son effectif. Et c’est Kemba Walker qui en fait (logiquement) les frais, le meneur étant envoyé à Oklahoma City.

Avec des genoux qui grincent de plus en plus, et près de 73 millions de dollars sur les deux prochaines saisons (même si la deuxième est une « player option »), l’ancien Hornet était devenu un poids pour Boston. Pour s’en séparer, Brad Stevens a été obligé de lâcher le 16e choix de la prochaine Draft, ainsi qu’un second tour en 2025.

En échange, les Celtics récupèrent l’ancien de la maison, Al Horford, Moses Brown, et un second tour en 2023.

De quoi renforcer la raquette de la franchise du Massachusetts, avec son ancien intérieur, qui doit encore toucher 53 millions de dollars sur les deux prochaines saisons mais dont le contrat est moins lourd (et n’est garanti qu’à hauteur de 14.5 millions de dollars sur 26.5 lors de la deuxième année) que celui de Kemba Walker, mais également l’intéressant Moses Brown, capable d’apporter des rebonds et du contre sous les panneaux.

Reste à voir ce que le Thunder va désormais faire avec le meneur, alors que le club de Sam Presti dispose désormais de trois choix assurés au premier tour de la Draft 2021 : le sien (Top 8), celui de Boston (16e) et celui de Miami (18e). Ce dernier sera remplacé par celui des Rockets si celui-ci tombe à la 5e place…

Dans le scénario de rêve d’Oklahoma City, le club disposerait ainsi du 1er choix, du 5e et du 16e !