Divorce acté entre Kemba Walker et les Celtics ?

On savait déjà, depuis quelques jours, que les Celtics chercheraient à se séparer de Kemba Walker durant l’intersaison, et d’après les informations du Bleacher Report, le meneur de jeu ne serait pas contre l’idée d’aller voir ailleurs.

Le divorce entre les deux parties semble donc acté. Si on comprend aisément les motivations de la franchise puisque Walker est plombé par l’état de ses genoux et il coûte très cher, pour le joueur, c’est l’attitude de Danny Ainge qui aurait provoqué sa déception.

En 2020, après la finale de conférence contre le Heat dans la « bulle », le dirigeant des Celtics avait déjà souhaité transférer Walker et l’ancien GM avait alors Jrue Holiday dans son viseur. Forcément, pour l’ancien des Hornets, recruté au prix fort, c’est la douche froide et leur relation se serait ensuite dégradée.

Même si Ainge n’est plus président et donc responsable du recrutement, une grande question demeure : comment échanger Walker au regard de son énorme contrat (75 millions de dollars sur les deux prochaines saisons) et son passif avec les blessures ? La franchise n’aura sans doute pas d’autre solution que d’inclure un ou plusieurs choix de Draft ou d’autres joueurs pour convaincre une équipe de récupérer l’ancien All-Star, toujours capable de rendre service et de marquer des points mais très fragile physiquement.

Enfin, toujours d’après nos confrères, Walker (31 ans), sans vouloir absolument viser le titre, souhaiterait tout de même rester dans une équipe compétitive à l’avenir.