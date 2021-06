Les Celtics devraient chercher à échanger Kemba Walker cet été

Si c’est d’abord dans les bureaux et sur le banc que ça a bougé à Boston, c’est sans doute loin d’être fini.

Selon MassLive, il n’y a quasiment aucune chance que Brad Stevens, le nouveau président du club, conserve Kemba Walker, Marcus Smart et Evan Fournier. Les contrats cumulés du trio seraient en effet astronomiques, obligeant le club à payer un record en « luxury tax » et l’heure est plutôt au grand ménage.

La solution la plus simple serait de ne pas re-signer le Français, free agent et donc libre de s’engager où il le souhaite. Mais MassLive explique que le club va essayer de se débarrasser de Kemba Walker.

Ce n’est pas une surprise car l’ancien Hornet est devenu l’un des joueurs les plus surpayés de la ligue cette saison, la faute à des genoux qui grincent de plus en plus. Néanmoins, il ne sera pas simple de lui trouver un point de chute, sachant qu’il doit encore toucher 75 millions de dollars sur les deux prochaines saisons, et que la deuxième année est une « player option », ce qui signifie que c’est lui qui décidera de l’activer… ou pas.

Marcus Smart est sans doute moins en danger, déjà parce qu’il est « l’âme » du groupe et que même s’il s’est un peu perdu cette saison (comme quasiment tout l’effectif), il peut toujours rendre de fiers services.

Surtout, son contrat est tout à fait abordable (14 millions de dollars la saison prochaine) et sa valeur marchande n’est pas très élevée puisqu’il va aborder la dernière année de son bail. Toujours selon MassLive, il pourrait même être compliqué d’obtenir un choix de Draft en fin de premier tour en échange du chien fou du Massachusetts.