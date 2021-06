All-NBA Teams 2021 : Luka Doncic et Stephen Curry avec Nikola Jokic dans le cinq de l’année

MVP 2021, Nikola Jokic décroche, sans surprise, une place dans la First All-NBA Team, et il est accompagné par un quatuor de choix avec Stephen Curry et Luka Doncic sur le « backcourt », ainsi que Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo sur le « frontcourt ». Un coup d’œil sur les votes nous montre que seul Giannis Antetokounmpo fait l’unanimité avec 100 voix sur 100 possibles. Nikola Jokic fait 99 sur 100, et Stephen Curry 98.

Dans la Second All-NBA Team, pas de surprise non plus puisqu’on retrouve Damian Lillard et Chris Paul à l’arrière, épaulés de LeBron James et Julius Randle, tandis que Joel Embiid est au poste de pivot.

Pas de Kevin Durant, Russell Westbrook ni Jayson Tatum !

Enfin, dans la Third All-NBA Team, la presse a choisi Kyrie Irving et Bradley Beal à l’arrière, Jimmy Butler et Paul George à l’aile, et Rudy Gobert au pivot. Le Français décroche là sa 4e sélection en carrière.

Les absents de marque sont nombreux. À commencer par Kevin Durant, mais aussi Jayson Tatum et Russell Westbrook. Sans oublier James Harden et Donovan Mitchell, ou encore Devin Booker. Bien sûr, Harden et Durant ont été blessés cette saison, mais LeBron James et Joel Embiid ont aussi manqué une vingtaine de matches…

On retient aussi que LeBron James améliore son record de distinctions puisqu’il s’agit de 17e sélection dans une All-NBA Team en… 18 saisons. Chris Paul entre dans le club fermé des joueurs avec 10 sélections.