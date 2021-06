À la fin de leur contrat rookie, les joueurs NBA peuvent obtenir une prolongation de contrat allant jusqu’à 25% du salary cap de leur équipe. Mais ce taux peut grimper jusqu’à 30% si la « règle du Rookie désigné », généralement appelée la « règle Derrick Rose », s’applique à leur situation.

Comment obtenir ce bonus ? En étant nommé dans une All-NBA Team juste avant la prolongation, ou lors des deux saisons précédentes, en étant nommé défenseur de l’année juste avant la prolongation, ou lors des deux saisons précédentes, ou en étant nommé MVP lors de l’une des trois saisons qui précèdent la signature de l’extension.

Les compositions de trois All-NBA Teams étaient donc très attendues et ce sont Jayson Tatum, Donovan Mitchell mais aussi Bam Adebayo et De’Aaron Fox qui peuvent être déçus. Tous prolongés par leurs franchises respectives en octobre dernier, ils n’ont pas intégré de All-NBA Team cette saison et ils ne sont donc pas éligibles à la « règle Derrick Rose ». Leur contrat ne pourra donc pas excéder 25% du salary cap, et pas les 30% maximum.

Luka Doncic et Joel Embiid, les gagnants

En clair, ils recevront 163 millions de dollars sur cinq ans, et pas 195, soit 32.6 millions de dollars de différence.

Du côté des gagnants, il y a par contre Luka Doncic, éligible à la prolongation « super max » qui lui permet d’atteindre les 30% du salary cap, et donc 201.5 millions de dollars au total, à partir de la saison 2022/23.

Le Slovène n’a jamais caché qu’il était prêt à parapher cette offre sur cinq saisons dès qu’elle sera sur la table cet été (et elle le sera) malgré quelques tensions avec des dirigeants du club.

Sous contrat avec les Sixers jusqu’en 2023, Joel Embiid a lui aussi obtenu le droit de parapher une prolongation « super max » (mais selon la « règle du Joueur désigné » et pas du rookie) grâce à sa présence dans la All-NBA Second Team. Les Sixers peuvent ainsi lui proposer de prolonger pour 191 millions de dollars sur quatre ans, à partir de la saison 2023/24, mais il n’est pas encore certain que les deux camps négocient dès cette intersaison.