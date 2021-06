Comme souvent, Gibson Pyper a rapidement fait une analyse très instructive du Game 1 de la finale de conférence entre les Suns et les Clippers. De quoi être de nouveau impressionné par la solidité de Phoenix, qui semble avoir réponse à tout offensivement, alors même que Chris Paul n’était pas là…

On peut ainsi évoquer la façon dont Devin Booker a utilisé son tir à mi-distance pour punir le « drop coverage » des Clippers, lorsque le pivot décide de rester bas pour protéger l’accès au panier sur le pick-and-roll.

Une confiance précieuse et récompensée

Mais le plus intéressant lors de ce Game 1 fut peut-être l’utilisation de Deandre Ayton par Phoenix, face au « small ball » de Los Angeles qui avait fait très mal à Rudy Gobert et Salt Lake City. Sur les derniers matchs de la demi-finale de conférence, Tyronn Lue et sa bande avaient en effet ciblé l’aide défensive du pivot français, avec cinq joueurs au large, le Jazz ayant alors du mal à faire des rotations côté opposé. Lorsque le premier rideau des joueurs de Salt Lake City ne tenait pas le choc, c’était quasiment toujours un shoot ouvert qui était créé côté faible.

Le problème, c’est que Utah n’a pas réussi à compenser en attaque, en utilisant la taille de Rudy Gobert, le Jazz refusant d’utiliser le Français dans les situations de transition, lors des prises à deux agressives sur Donovan Mitchell par exemple. À Phoenix, on fait confiance à Deandre Ayton, et ça change tout.

Mais le plus important, c’est la façon dont les Suns ont utilisé les « switchs » défensifs du « small ball » de Los Angeles pour se servir, dans un second temps, de la taille de leur pivot près du cercle.

La meilleure illustration est venue en fin de première mi-temps. Phoenix met un peu de temps à mettre en place son attaque, avec un « Pick & Roll » classique qui se transforme en « Spain Pick & Roll ». Sauf que les Clippers sont bien préparés, et ils communiquent assez bien pour « switcher » efficacement et ainsi torpiller l’action.

Quels ajustements à venir de la part des Clippers ?

Mais ces Suns ont des principes de jeu, et une vraie intelligence collective, alors Mikal Bridges attaque la ligne de fond en dépassant Reggie Jackson, attire l’aide de Terance Mann et sert Deandre Ayton.

Ce n’est pas compliqué, et ça va permettre au Bahaméen de finir avec 20 points (10/14 au tir) et 9 rebonds, mais ça implique d’avoir confiance en Deandre Ayton pour être au bon endroit, au bon moment, et pour finir l’action.

« On s’est préparé pour ça », explique Jae Crowder à The Athletic. « Évidemment, lors de leurs dernières séries, ils ont utilisé beaucoup de « small ball », et on lui a dit qu’il devait juste « dominer la peinture ». Qu’il laisse le reste se mettre en place. Qu’il domine la peinture, qu’il couvre la défense, et c’est exactement ce qu’il a fait. Il a forcé ces gars à s’ajuster. Je trouve qu’il a vraiment fait de l’excellent travail. »

Deandre Ayton est ainsi l’une des belles surprises de ces playoffs. On se demandait ainsi quel allait être son impact dans les joutes de fin de saison, et il assume pleinement son rôle, sans être « flashy », mais en étant solide et sérieux. Et s’il rate parfois quelques lectures, il est une vraie force pour Phoenix. Même s’il doit s’attendre à des ajustements de la part des Clippers, cette nuit (03h00), comme l’a annoncé Paul George…