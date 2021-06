Les Clippers ont eu très chaud face aux Mavericks puis face au Jazz mais Tyronn Lue et ses joueurs étaient étonnamment confiants, même dans les moments les plus compliqués de ces deux séries. Peut-être parce qu’ils avaient identifié des failles exploitables à Dallas et Utah, et qu’ils étaient persuadés de pouvoir en faire bon usage.

Après le Game 1 perdu face à Phoenix, pourtant privé de Chris Paul, le constat est différent…

« C’est une équipe d’un autre calibre que les deux que nous avons déjà affrontées » assure ainsi Paul George lors de sa conférence de presse. « Ils utilisent davantage leurs arrières. Donc nous devons trouver des réponses, ce que nous allons faire. Nous allons mettre en place un nouveau plan de jeu. »

Il y a ainsi eu le triple-double tonitruant de Devin Booker (40 points, 13 rebonds, 11 passes) mais les Suns ont surtout affiché leurs certitudes collectives, pour trouver des moyens de contourner la bonne première ligne défensive mise en place par les Clippers, notamment sur le pick-and-roll.

« Même si nous voulions vraiment gagner ce match, je pense que c’était un bon match d’essai pour voir les ajustements »

Les failles exploitables de Phoenix sont donc beaucoup moins évidentes que celle de Dallas ou Utah.

« Même si nous voulions vraiment gagner ce match, je pense que c’était un bon match d’essai pour voir les ajustements » continue l’arrière/ailier de Los Angeles. « Nous avons été très bons dans nos ajustements (dans ces playoffs), et nous avons toujours progressé dans notre façon de jouer, au fur et à mesure des séries. »

Paul George fait donc confiance à Tyronn Lue pour trouver des solutions, alors pourtant que Kawhi Leonard est sur le flanc, et que Marcus Morris s’est aussi blessé au genou lors de ce premier match.

« Je m’attends à ce que nous nous améliorions au fil de la série. Nous avons été excellents dans ce domaine. Il n’y a pas de quoi paniquer pour l’instant. Nous avons perdu Kawhi. Nous jouons avec un Marcus blessé. Oui, ils n’ont pas Chris Paul non plus, mais c’est un jeu d’ajustements. Nous allons trouver ce que nous devons faire de mieux. »