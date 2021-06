Tyronn Lue, le déclic des Clippers selon Paul George

Les Clippers ont très longtemps eu l’étiquette de « losers ». Cette saison encore, après une saison régulière loin d’être un long fleuve tranquille, les Californiens ont souffert. Face à Dallas d’abord, en devant aller jusqu’au Game 7 après avoir perdu trois matchs à domicile, puis face à Utah, après avoir laissé les deux premiers matchs de la série.

Il y a même eu la blessure de Kawhi Leonard qui semblait une fois de plus sceller le sort des coéquipiers de Nicolas Batum. Et puis tout a basculé, avec une victoire référence remportée à Salt Lake City, et la qualification dans la foulée, marquée par l’énorme performance de Terance Mann.

Invité à expliquer ce qui a changé, par rapport à l’an passé, Paul George a répondu en deux mots : « T-Lue ».

« C’est à lui que je donne le plus de crédit, à lui ainsi qu’aux gars qui font tout ce qu’il faut. Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour remporter ces victoires, jouer avec une grande détermination et se faire confiance. Je pense qu’en deuxième mi-temps sur ce Game 6, vous avez vu l’équipe se faire confiance. Et c’est la raison pour laquelle nous avons été capables de conclure ce deuxième tour », a-t-il expliqué au Los Angeles Times.

L’union sacrée

Au-delà des ajustements tactiques gagnants, comme le « small ball » qui a complétement dérouté Utah sur la fin de la série, Tyronn Lue a su ramener confiance et calme au groupe. « Il trouve toujours un moyen de nous parler pour que nous ne paniquions pas. Nous restons calmes. Nous restons cool », a résumé Nicolas Batum.

Pour l’intéressé, ce succès résulte aussi des obstacles traversés par son équipe jusque-là, qui ont rendu le collectif plus fort. Et pour les fans des Clippers, c’est pareil !

« Les Clippers ont eu beaucoup de bonnes équipes et ont eu beaucoup de malchances. Nous savons que lorsque Kawhi s’est effondré, les fans ont probablement pensé que la même chose allait se reproduire, encore et encore, que lorsque Chris Paul s’est blessé ou Blake Griffin. Mais notre équipe, je vous le dis, n’abandonne jamais. Ils continuent de se battre et je pense que nos fans le voient cette année. Nous n’avons jamais rejeté la faute sur quelqu’un d’autre. Nous nous sommes regardés dans le miroir et nous avons assumé nos responsabilités ».

De quoi continuer la belle aventure malgré l’absence de Kawhi Leonard, toujours bloqué à l’infirmerie ?