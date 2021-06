Malgré sa blessure, Kawhi Leonard assume son rôle de leader aux Clippers

C’est rare, et ça compte forcément. Les deux finalistes de conférence Ouest, les Suns comme les Clippers, sont pour l’instant tous deux privés de leur leader. D’un côté, c’est Chris Paul, mis à l’isolement car positif au Covid-19. De l’autre, c’est Kawhi Leonard, touché au genou, dont la gravité de la blessure n’est pas encore connue.

Et si l’impact de Chris Paul, malgré son absence, reste fort, comme les joueurs l’ont expliqué après la victoire dans le Game 1, celui de Kawhi Leonard n’est pas à négliger non plus. La preuve, dans le Game 6 face au Jazz, le MVP des Finals 2014 et 2019 était proche des coaches.

« Il est entré dans le bureau des coaches, pour parler des stratégies et savoir comment on allait jouer », raconte Tyronn Lue au Los Angeles Times. « Comment on allait démarrer, comment on allait défendre, et autres… »

L’ailier All-Star, qui a manqué les trois derniers matches, est d’après ses coéquipiers et les coaches « très impliqué » bien qu’il soit resté à Los Angeles alors que les Clippers s’envolaient pour Phoenix.

« C’est un grand frère, un leader, qui a toujours confiance en cette équipe », liste Reggie Jackson. « On sait ce qu’il traverse, il fait le maximum pour revenir. Son esprit est avec nous, il parle, il est avec l’équipe. Il s’assure qu’on est bien. Il fait tout son possible pour continuer d’avoir un impact sur le groupe alors qu’il n’est plus sur le parquet. »

Une attitude qui confirme ce qu’avait remarqué Serge Ibaka, lui aussi absent car blessé au dos, en début de saison. L’ancien intérieur de Toronto, qui a gagné le titre avec « The Klaw » au Canada, voulait voir son coéquipier assumer pleinement son rôle de leader et il avait observé que Kawhi Leonard « communiquait avec tout le monde ».

« Il est toujours actif, à parler à l’équipe », constate de son côté DeMarcus Cousins. « Il offre son expertise et donne des conseils, des indications aux gars qui ont été obligés de le remplacer. Il est toujours notre leader et il utilise sa voix. C’est évident qu’il est en mauvaise posture, mais il est impliqué autant que possible. »