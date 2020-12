Serge Ibaka pousse Kawhi Leonard à s’imposer davantage comme le leader des Clippers

Il est difficile de lire et d’analyser le début de saison des Clippers. D’un coté, il y a eu des jolies victoires sur les Lakers et les Nuggets. De l’autre, une énorme humiliation contre les Mavericks.

Néanmoins, il faut préciser que contre Dallas, Kawhi Leonard n’était pas là (touché au visage contre Denver). On peut donc avancer qu’il y a des Clippers avec et des Clippers sans le MVP des Finals 2019. Et c’est justement ce que pointe Serbe Ibaka, qui attend beaucoup de son ancien coéquipier de Toronto en terme de leadership.

« Je lui ai parlé quand je suis arrivé ici », raconte l’intérieur, recrue des Clippers cet automne, au Los Angeles Times. « J’ai dit à Kawhi qu’il était notre leader et qu’on devait le suivre par l’exemple qu’il nous montre. Les leaders ne doivent pas seulement marquer 30 points. Ils doivent montrer à leur équipe, à leurs coéquipiers qu’ils sont prêts à tout donner pour eux. Leonard est là pour gagner le titre et on va tous le suivre. »

Il y a deux mois, Tyronn Lue avait expliqué que Kawhi Leonard était un « leader par l’exemple » et que « les meilleurs joueurs ne sont toujours les leaders naturels ». Si l’ancien joueur de San Antonio et Toronto n’est pas un chef de meute très bavard, il sait porter une équipe sur ses épaules avec son talent puisqu’il l’a fait avec les Raptors en 2019, en remportant le titre face aux Warriors.

C’est exactement ce Kawhi Leonard que Serge Ibaka veut revoir à Los Angeles durant cette saison.

« Pour l’instant, il fait un excellent travail », assure l’ancien du Thunder. « Il communique avec tout le monde, il arrive tôt et repart tard pour bosser. Quand on était à Toronto, c’est ce que je voyais chez lui. C’est exactement ce qu’on attend de son meilleur joueur. »