Tyronn Lue : « Le leadership doit être collectif »

Après la sortie de route de ses Clippers, Steve Ballmer voulait changer quelque chose et c’est sur Doc Rivers que c’est tombé. L’entraîneur avait des circonstances atténuantes pour cette première saison avec Kawhi Leonard et Paul George, mais le temps presse déjà à Los Angeles puisque les deux hommes peuvent tester le marché l’été prochain.

Alors, le propriétaire de la franchise a remercié son coach et a choisi de miser sur son assistant, celui qu’il pense être « le meilleur entraîneur de NBA. » Mais lui-même avoue que la saison dernière n’a pas été de tout repos, ce qui explique ce problème de cohésion évident.

« Quand on parle d’alchimie, on ne parle pas de gars qui ne s’aiment pas en dehors des parquets, on parle de Paul George qui s’était fait opérer des épaules et a donc manqué tout le training camp ainsi que les onze premiers matchs de l’année » rappelle Tyronn Lue, cité par ESPN. « Ou alors de Kawhi qui n’a pas pu faire tout le training camp, et Pat Beverley qui a fait des allers-retours dans le groupe. » Sans parler de cette bulle que Lou Williams a dû quitter (en étant puni) et que Montrezl Harrell a mis du temps à rejoindre.

« Je veux faire partie des meilleurs entraîneurs. Pour faire partie des meilleurs, il faut gagner. »

On attendait pourtant plus de cette équipe qui s’est effondrée face à Denver alors qu’elle menait 3-1. Un problème de leadership ? « Il y a différents types de leadership. Kawhi et PG sont des leaders par l’exemple. Les meilleurs joueurs ne sont pas toujours les leaders naturels. Ça ne se passe pas toujours comme ça » note le nouveau coach.

« Je pense que ça doit beaucoup venir de moi, de Kawhi, de PG, de Lou, de Pat Beverley. Ça doit être collectif. Je dois leur montrer différentes formes de leadership, ils doivent me montrer différentes formes de leadership. Je ne sais pas tout, ils ne savent pas tout. La chose la plus importante dans le leadership, c’est la communication. » L’échange pour poser des bases solides, le premier objectif de Tyronne Lue.

« Kawhi et PG vont devoir s’adapter à mon système et mon programme. Mais je dois aussi être capable de m’ajuster à leur zone de confort et à ce qui les rend meilleurs. Tout en donnant le ton défensivement pour être les deux meilleurs « two-way players » de la ligue. Je pense que ça commence en défense pour ces deux gars. Et je pense que la santé est la chose la plus importante à l’avenir. » Un dernier rappel en forme d’épée de Damoclès pour la Clipper Nation, qui doit faire mieux l’an prochain. Tyronn Lue est conscient de cette pression. « Je veux faire partie des meilleurs entraîneurs. Pour faire partie des meilleurs, il faut gagner. »

« Dès que tu as une chance de gagner le titre, il y a de la pression. Et je pense que Kawhi et PG sont là pour longtemps. On doit juste mettre en place un super environnement, et gagner » conclut-il.