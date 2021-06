Saison terminée pour Serge Ibaka

Arrivé l’automne dernier pour prendre la suite de Montrezl Harrell, Serge Ibaka a vécu une deuxième partie de saison galère, et les Clippers viennent d’annoncer qu’il avait choisi de se faire opérer du dos. Ce sera jeudi à Los Angeles.

Bien évidemment, sa saison est d’ores et déjà terminée, et il n’ira pas aux Jeux olympiques avec l’Espagne. Mais surtout, on ne sait pas s’il sera rétabli pour attaquer la prochaine saison.

Touché aux lombaires mi-mars, l’ancien champion NBA avait manqué deux mois de compétition avant d’essayer de revenir pour les playoffs. Malheureusement, le repos et le traitement n’ont pas suffi, et il a donc choisi de se faire opérer.

Signé pour deux ans, Ibaka dispose d’une clause pour tester le marché, mais il y a peu de chances qu’il renonce à cette deuxième saison à 9.5 millions de dollars.