Spencer Dinwiddie a prévu d’être free agent

Grand absent de la saison côté Nets après s’être rompu partiellement un ligament du genou en décembre, Spencer Dinwiddie a prévu de faire jouer sa clause libératoire, et de tester le marché cet été. Titulaire d’une dernière année de contrat à 12.3 millions de dollars, la doublure de Kyrie Irving veut profiter de sa cote pour aller chercher un meilleur salaire avec un contrat sur plusieurs saisons, et comme le précise ESPN, il sera « free agent » non protégé.

Ce qui signifie que les Nets ne pourront pas s’aligner sur une offre extérieure, et ils pourraient donc le perdre sans la moindre contrepartie. Malgré sa grave blessure, Dinwiddie fait donc un pari sur lui-même, persuadé qu’il peut donc trouver un meilleur salaire, mais aussi une meilleure situation.

En 2019/20, il avait prouvé qu’il pouvait être titulaire, tournant à 20.6 points de moyenne. Aujourd’hui, la situation a radicalement changé puisqu’il a désormais James Harden et Kyrie Irving devant lui, et surtout il n’a plus joué depuis sept mois.