À vos agendas : le calendrier des finales de conférence des playoffs NBA

La NBA n’a pas attendu de connaître les noms des deux derniers qualifiés pour dévoiler le calendrier des finales de conférence Est et Ouest, et ça débutera dès demain avec le premier match entre les Suns et les Clippers.

Pour l’Est, il faudra attendre ce week-end pour connaître l’affiche, et donc le nom de l’équipe qui aura l’avantage du terrain.

On a ajouté les Game 7 entre les Nets et les Bucks prévu samedi soir à 02h30, et celui entre les Sixers et les Hawks prévus dans la nuit de dimanche à lundi à 2h00.

Comme d’habitude, une rencontre indiquée à 2h30 ou 3h00 se déroule dans la nuit du jour suivant.

Samedi 19 juin

Brooklyn – Milwaukee | Game 7 | 02h30

Dimanche 20 juin

Phoenix – LA Clippers | Game 1 | 21h30

Philadelphie – Atlanta| Game 7 | 02h00

Lundi 21 juin

Aucun match

Mardi 22 juin

Phoenix – LA Clippers | Game 2 | 03h00

Mercredi 23 juin

Finale de conférence Est | Game 1 | 02h30

Jeudi 24 juin

LA Clippers – Phoenix | Game 3 | 3h00

Vendredi 25 juin

Finale de conférence Est | Game 2 | 02h30

Samedi 26 juin

LA Clippers – Phoenix | Game 4 | 3h00

Dimanche 27 juin

Finale de conférence Est | Game 3 | 02h30

Lundi 28 juin

Phoenix – LA Clippers | Game 5 | 03h00 (si nécessaire)

Mardi 29 juin

Finale de conférence Est | Game 4 | 02h30

Mercredi 30 juin

LA Clippers – Phoenix | Game 6 | 3h00 (si nécessaire)

Jeudi 1er juillet

Finale de conférence Est | Game 5 | 02h30 (si nécessaire)

Vendredi 2 juillet

Phoenix – LA Clippers| Game 7 | 3h00 (si nécessaire)

Samedi 3 juillet

Finale de conférence Est | Game 6 | 02h30 (si nécessaire)

Dimanche 4 juillet

Aucun match

Lundi 5 juillet

Finale de conférence Est | Game 7 | 02h30 (si nécessaire)