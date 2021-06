Donovan Mitchell et Terance Mann, adversaires depuis l’adolescence !

Plombé par sa cheville, Donovan Mitchell a pourtant tout donné à Los Angeles pour arracher un Game 7. En vain puisque ses 39 points avec neuf paniers primés, 9 rebonds et 9 passes n’ont pas suffi. La faute à plusieurs mauvais choix dans sa gestion de l’attaque, mais aussi à la performance surprenante et remarquable de Terance Mann, lui aussi auteur de 39 unités.

Le second, héros de la soirée pour Los Angeles, avait d’ailleurs souligné sa relation avec le premier dans la foulée de cette partie. « Donovan est un grand joueur. On se connait depuis le collège. On a joué l’un contre l’autre à tous les niveaux, du collège au lycée, jusqu’à l’université et maintenant en NBA. »

Le parcours des deux joueurs les rapproche effectivement. Mitchell est né le 7 septembre 1996 à New York, quelques semaines avant Mann, venu au monde le 18 octobre, à Brooklyn. Ensuite, à l’adolescence, ils ont tous les deux pris le chemin du New Hampshire.

« Je joue contre lui depuis le collège. Il a toujours été un chien, un guerrier »

Seulement, l’un est devenu un All-Star du côté d’Utah et réalise des cartons en playoffs depuis quelques années déjà quand l’autre peine encore à se montrer aux Clippers depuis son arrivée en NBA il y a deux ans. Jusqu’à ce 18 juin 2021 et sa grosse sortie dans la qualification des siens pour leur première finale de conférence.

« Je veux commencer cette conférence de presse en saluant Terance Mann », a débuté Mitchell après la rencontre. « Je joue contre lui depuis le collège. Il a toujours été un chien, un guerrier. Il se donne à fond. Il est dans le groupe et il joue comme jamais depuis. Il est bon, vraiment bon et vient de le montrer sur la plus grande des scènes. Respect à lui. »

Mitchell a ensuite précisé que « personne ne s’attendait à voir Terance prendre feu ainsi », et que le Jazz « n’était pas prêt » pour ça. Il faut dire que Mann tournait à 4.5 points de moyenne depuis le début des playoffs et n’avait inscrit que 25 points au total dans les cinq premiers matches de la série. Désormais, les Suns, eux, sont prévenus…