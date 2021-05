Jusuf Nurkic, la clé de l’intérieur pour les Blazers

Dans son duel « fratricide » face à Nikola Jokic, un gamin des Balkans comme lui et son ancien coéquipier dans les Rocheuses, Jusuf Nurkic résiste mais, à 36 points, 12 rebonds et 4 passes pour le Serbe, et 12 points, 13 rebonds et 4 passes pour le Bosnien, il y a quand même une différence majeure dans leur apport offensif.

Surtout, après deux sorties pour six fautes qui ont rimé avec deux défaites, il est grand temps que la « Bosnian Beast » se ressaisisse si les Blazers ne veulent pas à nouveau faire un tour et puis s’en va en playoffs.

« Si quelque chose ne marche pas, on ne peut pas continuer à artiller à 3-points »

« Je suis bien conscient que je dois rester sur le terrain pour aider mon équipe », a réagi Jusuf Nurkic sur NBC Sports. « C’est de ma faute si j’ai eu des problèmes de fautes, mais en même temps, j’ai vu les fautes qu’on m’a sifflées et je ne peux pas être d’accord sur toutes. Nikola est un grand joueur, mais il m’a juste attrapé et retenu par le bras, et c’est moi qui prend la faute. C’est inacceptable en playoffs. »

Écopant de sa sixième et dernière faute à un peu plus de cinq minutes de la fin du match, Jusuf Nurkic a manqué des moments clés, dans un match qui était encore largement dans la bascule.

Cela dit, il avait déjà été auteur d’une belle partie, à 13 points, 13 rebonds et 6 passes, vaillant au rebond offensif et impliqué défensivement, et encore plus brillant sur deux caviars pour deux dunks, celui arrière de Robert Covington et celui lancé pleine balle de Damian Lillard.

« Je pense simplement qu’on doit mieux jouer collectivement car on est une sacrée bonne équipe quand on partage le ballon. Je ne sais pas ce qui doit changer, mais quelque chose doit changer. On ne peut pas continuer à dire : prochaine possession. Ils ont rentré des tirs mais ils ont rentré des tirs tout le match. Si quelque chose ne marche pas, on ne peut pas continuer à artiller à 3-points. Je crois en cette équipe, mais ça ne veut rien dire si on n’exécute pas nos systèmes. C’est une longue série, mais on ne peut pas penser qu’on va gagner parce qu’on est à domicile. »

Comme en 2019, les Blazers avaient réussi à piquer un match à Denver, avant de le reperdre dès le Game 3 de retour à la maison. Avec 20 passes seulement, Jusuf Nurkic a raison de pointer un manque de mouvement du ballon, surtout quand les quatre extérieurs autour de lui sont encore déficitaires, avec un 10/34 à 3-points.

« C’est un problème mais Nurk peut le résoudre »

En manque de soutien en provenance du banc, à part pour le coup de chaud de Melo en deuxième mi-temps, les Blazers ne vont pas tarder à se retrouver dos au mur.

Enes Kanter est redevenu injouable, tant Nikola Jokic l’est de son côté. Harry Giles est bien scotché au banc et Portland ne peut finalement compter que sur le seul Nurkic pour s’opposer au candidat MVP des Nuggets.

« Leur meilleur joueur est leur pivot, c’est un duel très important dans la série », confirme Damian Lillard. « On a besoin qu’il soit sur le terrain pour profiter de sa polyvalence en défense. On a besoin d’avoir un grand qui peut tenir Jokic au poste mais aussi en mouvement. C’est un problème mais Nurk peut le résoudre. Jokic va toujours faire des dégâts mais Nurkic est notre meilleure chance face à lui. On a besoin qu’il soit sur le terrain, en confiance et dans le bon état d’esprit. »

Passeur et défenseur inspiré, Nurk n’a effectivement pas été verni avec l’arbitrage. Mais il a tout de même, encore et toujours, les mains qui traînent trop, comme sur sa cinquième faute écopée sur une prise de position pas dangereuse, exemple typique de la faute stupide, d’autant plus à ce moment du match.

« Nurk est un élément majeur de ce qu’ils font aussi bien en attaque qu’en défense », conclut Mike Malone. « C’était très important pour nous de provoquer des fautes sur lui ces deux derniers matchs. Et de le sortir sur le dernier match. Nurk est une masse. C’est un bon joueur. Il facilite beaucoup en attaque pour eux. Il a une bonne synergie avec Dame et CJ. Et défensivement, c’est une grosse présence. Ça a clairement joué en notre faveur de provoquer tous ses problèmes de fautes. »

Seul à pouvoir espérer ralentir Nikola Jokic dans l’effectif de Portland, Jusuf Nurkic est face à un des plus grands défis de sa carrière. Après avoir surmonté les pires blessures depuis son arrivée dans l’Oregon en provenance de Denver, il détient les clés du succès de son équipe entre les mains.