Les Warriors attendent le retour de Klay Thompson… et l’arrivée de quelques vétérans

Auteur d’une deuxième partie de saison très intéressante, les Warriors ont posé de solides bases pour l’année prochaine. Pour accompagner Stephen Curry l’an prochain, le « front office » s’est ainsi déjà assuré de conserver Juan Toscano-Anderson à la mi-mai.

À désormais cinq mois de la nouvelle saison NBA, le GM Bob Myers et le coach Steve Kerr ont discuté de certains membres de l’effectif à l’occasion de leur conférence de presse de fin de saison.

Le retour des « Splash Brothers »

Premier cas à gérer, et pas des moindres : celui de Stephen Curry. Au sommet de son art, le candidat au titre de MVP arrive gentiment vers la fin de son contrat de cinq ans à 201 millions de dollars paraphé en 2017. Si l’intéressé a toujours dit qu’il finirait sa carrière du côté de la Baie, Bob Myers voudrait sans doute s’éviter quelques frayeurs en le verrouillant dès cet été, à un an de la fin de son bail.

Un contrat que le « Chef » des Warriors pourra prolonger de quatre ans (2025-2026) pour la modique somme de 215 millions de dollars. « Il n’y a pas de raison de penser que cela n’arrivera pas. Il a l’air motivé, nous aussi, donc nous sommes très confiants quant à l’issue de ce dossier » a ainsi confirmé Bob Myers.

Le retour des « Splash Brothers » sera une des attractions de l’année prochaine. Blessé toute la saison, Klay Thompson est actuellement en pleine rééducation. Au point de le voir en tenue pour le coup d’envoi de la saison ?

« Je ne sais pas s’il sera là pour le début de la saison » tempère Bob Myers, qui prône la patience. « Quand je parle de début de saison, je parle du Game 1. Ça lui ferait moins d’un an… Je ne sais pas quand la saison reprendra mais je pense que ça lui ferait 11 mois. Je ne sais pas si c’est réaliste. »

Cependant, Steve Kerr assure que son poulain retrouvera sa place de titulaire lorsque les médecins lui donneront le feu vert. Ce qui pousserait Kelly Oubre Jr. sur le banc, à supposer que ce dernier soit intéressé.

« Klay sera titulaire quand il reviendra. Donc est-ce que Kelly serait intéressé de sortir du banc ? Il est le seul à pouvoir répondre. Il va peser le pour et le contre, nous aussi et nous verrons comment ça va se terminer. Mais j’apprécie vraiment Kelly, je pense vraiment qu’il a un gros potentiel pour aider notre équipe. »

Recruter malgré des finances dans le rouge

Autour de ces trois mousquetaires Green/Curry/Thompson, Golden State peut assembler les autres pièces du puzzle. Et parmi ces pièces, on retrouvera vraisemblablement James Wiseman au poste de pivot. Pas épargné par les blessures, le gamin de 20 ans a alterné le bon et le moins bon, et Bob Myers ne veut pas abandonner après un an. « Il peut nous aider. On ne veut pas le trader. C’est un talent incroyable. Il a connu quelques petits soucis mais je pense qu’il peut nous aider à l’avenir et même aujourd’hui. »

Avec de l’expérience (Thompson, Curry, Green), des jeunes qui progressent (Poole, Wiseman) et des joueurs qui rentrent dans la fleur de l’âge (Wiggins), Golden State doit maintenant flairer les bons coups pour attirer quelques vétérans sur le marché des « free agents » afin de retourner rapidement en playoffs. Le problème est que les finances sont plus que dans le rouge avec déjà 166 millions de dollars garantis l’année prochaine…

Par conséquent, le management va devoir recruter malin et à bas prix. « Je sais que nous avons besoin de vétérans. On en est conscient et on va essayer d’en recruter. On a essayé l’année dernière donc c’est une volonté qui existe depuis l’année dernière. Certains étaient même proches de signer mais la blessure de Klay a modifié leurs plans. Ils pensaient qu’ils gagneraient plus dans une autre équipe et c’était logique » conclut Bob Myers.

Après cette saison incroyable de Stephen Curry et le retour de Klay Thompson, nul doute que certains vétérans toqueront à la porte du Chase Center pour y effectuer une pige ou deux.