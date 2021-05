C’était dans les tuyaux depuis quelques jours et The Athletic vient d’officialiser la nouvelle : les Warriors ont offert un « vrai » contrat garanti à Juan Toscano-Anderson, leur col-bleu à tout faire.

Dans le détail, l’ailier de 28 ans obtient ainsi une revalorisation financière sur son salaire de cette saison, en plus de décrocher une prolongation d’un an, sa saison prochaine étant désormais garantie au minimum salarial. Passé cet exercice 2021/22, l’Américano-mexicain sera donc free agent.

Une belle récompense pour Juan Toscano-Anderson, natif d’Oakland et apprécié de Steve Kerr, qui s’est imposé cette année comme l’un des « role players » les plus précieux de Golden State. En 51 matchs cette saison, l’ancien élève de Marquette affiche des moyennes de 5.5 points, 4.4 rebonds et 2.7 passes, à 59% aux tirs et 41% à 3-points, sur 21 minutes de jeu.

Arrivé dans la Baie en cours d’exercice 2019/20, « JTA » était ensuite parvenu à décrocher un « two-way contract » au mois de décembre dernier, juste avant le début de cet exercice 2020/21.

Et compte tenu de la modification du contrat de Juan Toscano-Anderson, les Warriors ont bel et bien décidé d’offrir son « two-way contract » vacant à Jordan Bell, déjà passé par la franchise entre 2017 et 2019, avant de se perdre chez les Wolves, les Grizzlies puis les Wizards.

Comme rapporté par The Athletic, l’intérieur de 26 ans pourra même effectuer ses débuts avec Golden State dès demain, face aux Pelicans.