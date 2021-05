Preview Playoffs 2021 | LA Clippers (4) – Dallas (5)

Les débats avaient été houleux lors du dernier affrontement entre Clippers et Mavs lors du premier tour des playoffs 2020, et malgré des appels à l’apaisement, il devrait en être de même cette saison. La série, remportée 4-2 par les Californiens, avait en effet été marquée par un « stepback » magistral de Luka Doncic, mais aussi plusieurs accrochages entre le meneur slovène et la formation de la Cité des Anges, avec Marcus Morris notamment, ou encore la blessure de Kristaps Porzingis, qui avait considérablement affaibli Dallas.

Dallas avait pris une belle revanche en tout début de saison en collant une raclée historique aux Clippers au Staples Center, presque de quoi lancer le début d’une vraie rivalité alors que les deux formations vont à nouveau se retrouver au premier tour.

Dans leur processus de montée en puissance avec pour objectif de décrocher un jour le Graal, les deux équipes ne semblent pas en être au même stade, entre Los Angeles d’un côté, qui dispose déjà d’un gros arsenal pour épauler le tandem George-Leonard, l’un des plus impressionnants de la ligue, et Dallas de l’autre, doté d’une superstar encore dans ses jeunes années, un lieutenant dont la fragilité commence à questionner, et des « role players » encore un poil justes.

Au regard du classement de la saison régulière, on pourrait croire que l’écart entre les deux équipes s’est atténué cette saison, les Clippers ayant terminé quatrièmes tandis que les Mavs ont grimpé de deux échelons dans la hiérarchie à l’Ouest. Pourtant, la formation de Tyronn Lue semble mieux armée que lors de l’exercice précédent, notamment avec les apports d’éléments d’expérience comme Rajon Rondo, Nicolas Batum ou encore Serge Ibaka, ainsi qu’une meilleure cohésion d’équipe. Eliminer une telle armada pourrait ainsi relever de l’exploit pour Dallas, bien que Luka Doncic soit coutumier du fait.

PRÉSENTATION DES CLIPPERS

Le cinq de départ : P. Beverley, P. George, K. Leonard, M. Marcus, I. Zubac

Le banc : R. Rondo, R. Jackson, L. Kennard, N. Batum, P. Patterson, S. Ibaka, D. Cousins

Le coach : T. Lue

La course à l’armement a rythmé la dernière intersaison et les Clippers n’ont pas été en reste malgré la perte de Montrezl Harrell, parti chez l’ennemi et remplacé par Serge Ibaka, soit l’une des meilleures options disponibles.

Présenté par Steve Kerr comme « la meilleure recrue de l’intersaison », Nicolas Batum a également aidé à bonifier un collectif qui manquait un peu de liant jusqu’à présent. La formation de Steve Ballmer s’est ensuite vengée des Lakers en allant chercher Rajon Rondo à Atlanta, récupéré en échange de Lou Williams. Alors que tout le monde est désormais disponible, Tyronn Lue dispose de l’un des effectifs les plus dissuasifs, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

POINTS FORTS

Un « one-two punch » plus aguerri. Paul George et Kawhi Leonard ont uni leur forces à l’été 2019 avec l’ambition de tout casser. Les blessures et la fin de saison chaotique de l’exercice 2019/20 ont quelque peu retardé la mise en orbite d’un tandem de feu. Cette saison, même si les pépins physiques ont encore accompagné la saison des Clippers, avec une vingtaine de matchs manqués pour les deux leaders au passage, leur association a été plus efficace et LA a fait presque aussi bien que la saison dernière.

Parmi les quatre duos de la ligue à culminer au-delà des 23 points par match en moyenne, Paul George et Kawhi Leonard ont été associés à 43 reprises dans le cinq majeur (contre 35 la saison dernière) et se présenteront forcément avec plus d’expérience que lors de la campagne précédente. Plus de détermination aussi, face à la perspective d’un nouvel échec.

Un « supporting cast » plus expérimenté, qui apporte plus de création. Pour que la paire George-Leonard soit des plus productives, Tyronn Lue doit absolument éviter que le jeu se fige autour de ses deux menaces principales. Pat Beverley évoluant davantage dans un registre défensif, les Clippers ont ainsi parfois peiné dans la création, avec une attaque qui ne trouvait plus de solution et se reposait sur des exploits individuels.

Avec Rajon Rondo et Nicolas Batum, LA dispose désormais de deux joueurs à la vision de jeu supérieure à la moyenne. Capables de déstabiliser une défense sur une passe, un coup d’œil ou une anticipation décisive. Ce n’est pas pour rien si les joueurs majeurs des Clippers n’ont cessé de louer l’apport du Français tout au long de la saison, qui a également participé à améliorer le pourcentage de réussite derrière l’arc de son équipe, la seule de la NBA au dessus des 40% cette saison. Rajon Rondo est quant à lui connu pour être un spécialiste des playoffs et pourrait donner une toute autre dimension à cette équipe sur cette « postseason ».

POINTS FAIBLES

La défense sur pick-and-roll. Si les Clippers sont la 8e meilleure défense de NBA cette saison, ils souffrent par contre sur le pick-and-roll, des situations où ils sont derniers en terme d’efficacité sur le porteur du ballon, et 23e sur le poseur d’écran. Tyronn Lue a ainsi changé sa stratégie défensive en adoptant une défense plus basse que Doc Rivers, mais ce changement a posé des problèmes en l’absence de Patrick Beverley et Serge Ibaka, et les Mavericks peuvent essayer d’en profiter, surtout que Luka Doncic est l’un des maîtres de la NBA dans le domaine…

Les confrontations directes. Avec tout le groupe en bonne santé, les failles sont minimes dans le dispositif mis en place par les Clippers cette saison. Pour Dallas, peut-être faudra-t-il aller chercher dans l’aspect mental et les dernières confrontations directes cette saison, gagnées deux fois sur trois en 2020/21 et qui n’ont pas reflété l’écart supposé entre les deux équipes. Les troupes de Rick Carlisle pourront aussi se remémorer la série accrochée de la saison dernière malgré le forfait de Kristaps Porzingis intervenu rapidement, et au cours de laquelle les Clippers avaient fait preuve d’une certaine nervosité avant de l’emporter en six manches.

PRÉSENTATION DES MAVERICKS

Le cinq de départ : L. Doncic, T. Hardaway Jr, D. Finney-Smith, K. Porzingis, D. Powell

Le banc : J. Brunson, T. Burke, J. Green, J. Redick, J. Richardson, M. Kleber, N. Melli, D. Powell, W. Cauley-Stein, B. Marjanovic

Le coach : R. Carlisle.

L’exercice des Mavs peut paraître paradoxal, dans le sens où Rick Carlisle s’était fixé deux objectifs qui n’ont pas été remplis, mais son équipe a tout de même fini à un meilleur classement que la saison précédente, évitant surtout les nouveaux « play-in ».

Le coach des Mavs avait d’abord pointé du doigt la défense, élément indispensable selon lui pour faire franchir un cap à son équipe, et avait fixé pour objectif d’intégrer le Top 10 des meilleures défenses de la ligue. À l’arrivée, les progrès sont peu visibles, au contraire, Dallas étant carrément passé de la 18e à la 21e place de la ligue à l’évaluation défensive en 2021, ce qui lui a coûté une belle poignée de victoires potentielles.

L’autre cap fixé était d’essayer de mieux entourer Luka Doncic sur le front de l’attaque, en responsabilisant davantage un Kristaps Porzingis ainsi que l’ensemble de l’effectif. Or ce qui ressort encore de cette saison, ce sont les exploits répétés du Slovène qui a trop souvent dû tenir la baraque à lui tout seul, KP ayant par ailleurs été particulièrement embêté par les blessures, cette saison encore.

Après avoir grimpé de la septième à la cinquième place, la saison 2020/21 sera-t-elle donc perçue comme globalement positive ? C’est sans doute le parcours des Texans en playoffs qui en décidera.

POINTS FORTS

Un talent hors-norme capable de tout. Voilà maintenant trois ans que Luka Doncic brille en NBA. Match après match, le phénomène slovène de 22 ans ne cesse d’impressionner, par son talent, son sens extraordinaire du jeu et une détermination sans faille. Les Clippers peuvent en témoigner après avoir notamment subi la foudre de « Luka Magic » lors du Game 3 qu’il avait pratiquement remporté à lui seul lors de la dernière série de playoffs entre les deux équipes. Avec 43 points, 17 rebonds, 13 passes décisives et ce « step-back » victorieux au buzzer de la prolongation. Les Californiens n’avaient pas pu l’arrêter ce soir là. Rien que la présence d’un tel joueur dans les rangs texans peut à tout moment rendre cette série imprévisible.

Un jeu efficace sur le pick-and-roll. Avec Luka Doncic à la baguette, les Mavericks ont l’une des meilleures attaques sur le pick-and-roll, avec la 3e efficacité pour le porteur du ballon et la 5e pour le porteur d’écran. Cela peut donc faire très mal aux Clippers, assez friables dans le domaine, surtout qu’avec Maxi Kleber, Dwight Powell, Willie Cauley-Stein ou Kristaps Porzingis, Dallas dispose également de ressources pour finir près du cercle, où le club affiche la meilleure réussite de la ligue.

POINTS FAIBLES

La défense. Le transfert de Seth Curry pour faire venir Josh Richardson devait stabiliser la défense de Dallas mais ça n’a pas eu l’effet escompté, pour l’instant. Luka Doncic reste friable sur certaines séquences défensives, et lorsqu’il n’est pas totalement concentré, il faut que ses coéquipiers compensent. Avec les pépins physiques actuels de Maxi Kleber, peut-être le joueur de Dallas le plus à même de gêner Kawhi Leonard, il y a de grosses zones d’inquiétude pour Rick Carlisle.

Un groupe moins efficace à 3-points. En dehors de JJ Redick dont la présence est loin d’être garantie, les Mavs manquent d’alternatives fiables pour les postes 2 et 3 derrière Josh Richardson et Tim Hardaway Jr. Un dispositif qui oblige Rick Carlisle à faire jouer son équipe avec deux meneurs et va limiter ses capacités à répondre au duo Leonard/George, alors que la perte de Seth Curry a fait baisser l’adresse à 3-points de l’équipe, passé de la 10e à la 18e place entre la dernière saison et celle-ci, et donc toute l’efficacité de l’attaque, passée de la 1ère et à la 8e place.

CLÉS DE LA SÉRIE

La défense. Celle de Dallas en particulier, dont le niveau pourrait rapidement sceller le sort des protégés de Mark Cuban. Son équipe va devoir passer en « mode playoffs » de ce côté du terrain, ce qui implique une mobilisation générale, y compris de la part de Luka Doncic, et surtout face à la deuxième meilleure évaluation offensive, par ailleurs formation la plus adroite de loin cette saison (41.1% de réussite).

L’impact de Kristaps Porzingis. Les Mavs ont beaucoup misé sur l’intérieur letton pour développer à leur tour un « one-two punch » capable d’aller chercher le titre. Ce dernier s’est pour l’instant distingué par sa fragilité sur le plan physique même s’il a également livré des prestations notables sur le parquet. De retour il y a une semaine pour disputer trois derniers matchs de saison régulière, « KP » va être attendu au tournant. Un Kristaps Porzingis en forme peut tout à fait permettre aux Mavs de prolonger le plaisir dans cette série. L’ancien chouchou du Madison Square Garden sera-t-il à la hauteur ?

Le mental. La dernière série de playoffs entre les deux équipes avait été agitée, et l’aspect mental, la maîtrise de émotions de chacun des acteurs va encore entrer en ligne de compte. Le contexte sera déjà animé par un sentiment de revanche de la part des Mavs, et notamment chez Luka Doncic. Le Slovène s’est parfois laissé rattraper par ses émotions cette saison, récoltant 15 fautes techniques à la clé. Dans le camp d’en face, les forts en gueule sont toujours là, Pat Beverley et Marcus Morris ayant été rejoints par DeMarcus Cousins et Serge Ibaka. Pour Kawhi Leonard, c’est dans l’aspect mental que réside tout l’enjeu. L’intensité des playoffs sera là, et les occasions de déborder ne manqueront pas. À voir quelle équipe parviendra le mieux à contenir ses nerfs et user du contexte pour dégager la meilleure agressivité positive.

SAISON RÉGULIÈRE

27 décembre : LA Clippers – Dallas (73-124)

15 mars : Dallas – LA Clippers (99-109)

17 mars : Dallas – LA Clippers (105-89)

VERDICT

Au regard de l’évolution des deux équipes depuis leur dernière opposition en six manches en playoffs, les Californiens demeurent indéniablement favoris de cette série. Quelle équipe a mieux renforcé son effectif depuis ? Les Clippers. Quelle équipe arrive au premier tour des playoffs avec le plus de certitudes ? Les Clippers. La présence de Rajon Rondo et Nicolas Batum libère Paul George et Kawhi Leonard d’un certain poids et la force du collectif de Tyronn Lue désormais au complet peut faire très mal.

La présence de Luka Doncic maintiendra toujours une lueur d’espoir dans les yeux des fans texans, jusqu’à la dernière seconde. Mais cette nouvelle opposition pourrait aussi mettre en lumière les limites du reste de l’effectif, particulièrement si Kristaps Porzinigs a du mal à enchaîner les matches et à faire la différence.

Remporter plus de deux matchs dans cette série pourrait déjà s’apparenter à une sortie honorable pour les Mavs. Reste à savoir combien de tours de magie « Luka Magic » sortira cette fois de son chapeau.

LA Clippers 4-2

CALENDRIER

Game 1 : à Los Angeles, samedi 22 mai (22h30 en France)

Game 2 : à Los Angeles, mardi 25 mai (le 26 à 4h30 en France)

Game 3 : à Dallas, vendredi 28 mai (le 29 à 3h30 en France)

Game 4 : à Dallas, dimanche 30 mai (le 31 à 3h30 en France)

Game 5* : à Los Angeles (à déterminer)

Game 6* : à Dallas (à déterminer)

Game 7* : à Los Angeles (à déterminer)

* Si nécessaire.