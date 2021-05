Pour Kawhi Leonard, le succès des Clippers dépendra de leur force mentale

On prend les mêmes et on recommence. Comme la saison passée dans la « bulle » d’Orlando, les Clippers vont entamer leur campagne de playoffs face aux Mavericks. Pour mémoire, les Californiens avaient eu besoin de six manches pour surpasser l’obstacle Luka Doncic l’année dernière.

Les candidats au titre, ou au moins à la finale de conférence, avaient ensuite pris les commandes du second tour face aux Nuggets, en menant 3-1. La suite, on la connaît. Elle se situe entre l’héroïsme de Nikola Jokic et Jamal Murray et l’auto-sabordage des Clippers, qui ont fini par être éliminés à l’issue du Game 7.

Quid de l’état d’esprit actuel des Clippers ? « Tout se joue dans la tête », rétorque Kawhi Leonard. « Combien sommes-nous prêts à sacrifier pour obtenir une victoire ? À quel point allons-nous nous investir mentalement et physiquement dans ces playoffs ? Voilà où j’en suis. J’ai confiance en cette équipe ».

Une équipe qui, par petites touches, a changé de visage. Exit les principaux hommes du banc Montrezl Harrell et Lou Williams par exemple. La franchise a misé sur des joueurs qui ont déjà été au bout, Serge Ibaka et Rajon Rondo, tout en essayant d’apporter davantage de création avec Luke Kennard ou Nicolas Batum.

Kawhi Leonard, confiant « comme jamais »

Et tout en conservant la plupart des cadres de l’équipe, à commencer évidemment par la paire Kawhi Leonard – Paul George, qui a un an supplémentaire de vécu aux côtés de Patrick Beverley, Marcus Morris ou Ivica Zubac.

Sur le papier, les Clippers ont à nouveau tous les ingrédients pour aller au bout. « Je suis confiant comme jamais. J’ai le sentiment qu’on a une bonne équipe, on a de la profondeur », poursuit d’ailleurs Kawhi Leonard, qui se dit prêt à jouer malgré une gêne au pied toujours présente.

Son coach Tyronn Lue veut lui aussi tourner la page des événements de la saison passée. « On a une équipe et une formule différente, on a fait les choses différemment », énumère l’ancien assistant de Doc Rivers. « Notre équipe est en bonne santé. On a fait des ajustements, cela ne signifie pas nécessairement que nous allons gagner le titre mais les choses ont changé. »

Malgré les grosses attentes autour de son équipe, le champion NBA avec les Cavs en 2016 préfère évacuer la pression. « Je n’en vois pas », dit-il. « Je pense que notre état d’esprit est totalement différent de celui de l’année dernière, nous sommes prêts à y aller. »