Entre suffisance et manque de collectif, le crash vertigineux des Clippers

Il y a deux jours, on comparait les Clippers à « Jean-Claude Dusse », ce personnage des Bronzés qui ne conclut jamais avec les filles. La comparaison n’était pas usurpée puisque les hommes de Doc Rivers ont encore échoué cette nuit, incapables de boucler une série après avoir mené 3-1.

Pour la troisième fois d’affilée, ils ont pris une avance supérieure à 10 points, et pour la troisième fois, ils ont été incapables de la gérer. Le mal est profond. Mental chez les joueurs et technique chez le coach.

« On n’a pas atteint nos objectifs. C’est le résultat final. Je suis le coach et j’en endosse l’entière responsabilité » prévient Doc Rivers. « Clairement, on n’a pas répondu aux attentes car selon moi, si ça avait été le cas, on serait encore en course. »

« On ne s’est jamais dit, c’est le titre ou le bide »

Une analyse que ne partage pas forcément Paul George (4 sur 16 aux tirs) qui estime que « c’était évidemment une pression avec ces attentes de titre, mais en tant que joueur, on veut toujours être champion. C’est la première fois que je me retrouve dans cette situation avec un tel objectif. Mais c’est comme ça, on n’a pas répondu aux attentes, mais je pense qu’en interne, on ne s’est jamais dit, c’est le titre ou le bide. Vous savez, on ne peut que s’améliorer avec le temps, en restant ensemble et en traînant ensemble. Plus il y aura de cohésion, mieux ce sera. Je pense que c’est vraiment l’histoire de notre saison. On n’a simplement pas eu assez de temps ensemble. »

C’est effectivement le temps des excuses pour les Clippers. Doc Rivers a ainsi pointé du doigt les absences de joueurs à l’arrivée dans la « bulle » puisque Patrick Beverley, Lou Williams et Montrezl Harrell cumulent 60 jours d’absence à eux trois. Un joueur, ou un coach, a aussi fait passer le message à la presse que les Clippers étaient épuisés dans ce Game 7, obligés de demander des changements toutes les trois minutes.

Mais les Clippers ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Par trois fois, ils ont eu la possibilité d’éliminer les Nuggets, et ils ont échoué. Peut-être par suffisance, ou manque de maturité. Sans doute aussi par arrogance quand on voit que Pat Beverley et Marcus Morris ont été plus actifs dans l’invective et les mauvais gestes que par leur jeu.

« L’intelligence de jeu doit être meilleure »

« On a foiré. C’est aussi simple que ça » résume Lou Williams. « Nous menions 3-1, et nous avons eu plusieurs occasions de gagner la série et nous ne l’avons pas fait. Mais on est impatient de revenir ensemble sur le terrain. Il nous a manqué de la cohésion. Le talent peut combler les brèches, mais sans cohésion, on ne peut pas y arriver. Il nous a manqué de la continuité, et ça s’obtient avec le temps. »

Qu’en pense Kawhi Leonard (6 sur 22 aux tirs), venu aux Clippers pour devenir le roi de Los Angeles ? « On en revient au collectif et à la cohésion, quand on sait ce qu’on doit faire pour obtenir la balle à ces endroits préférés, lorsque quelqu’un est pris à deux ou lorsqu’ils verrouillent la raquette… Il faut être plus intelligent collectivement. L’intelligence de jeu doit être meilleure. »

C’est d’autant plus vrai et visible face à un joueur comme Nikola Jokic qui a passé la soirée à sortir du piège des prises à deux, sans que les Clippers ne parviennent à s’adapter, ni à changer de plan. Et Doc Rivers y est aussi pour beaucoup, mais il préfère mettre en avant son adversaire, que de s’étendre sur sa faillite. « Je vais juste rendre hommage à Denver. Je pense que Mike Malone a fait un travail phénoménal. Jokic était littéralement inarrêtable pendant la majeure partie de la série. Ce soir, pendant le match, on ne voit pas ses stats, puis quand on les regarde, on constate qu’il a fait beaucoup de passes et de rebonds. Jokic a dominé le match de bien des manières ».