« Je crois que je vais conclure », l’éternel refrain des Clippers

Cinq matches, cinq victoires. Dos au mur à cinq reprises cette saison, menés 3-1 face au Jazz puis aux Clippers, les Nuggets sont les rois des matches de la mort, et cette nuit, les coéquipiers de Paul George ont complètement déjoué en deuxième mi-temps. Exactement comme dans le Game 5. Mais chez les Clippers, on ne cède pas à la panique.

« L’ambiance est positive. Le groupe reste soudé. On est toujours aux commandes. On ne panique pas » assure Paul George. « On a un Game 7, et j’apprécie les chances de notre groupe. On s’est placé nous-mêmes dans cette position, et c’est à nous de nous en sortir. »

C’est après un contre et un 3-points de Paul George que les Clippers avaient pris 19 points d’avance en début de troisième quart-temps, et ils vont complètement s’écrouler, encaissant un terrible 60-25 dans les vingt minutes suivantes. « On doit juste regarder la vidéo et voir ce qu’on a fait » poursuit Paul George. « Je pense que la seule question à laquelle on doit répondre, c’est de savoir pourquoi on ne les a pas contenus… On sait qui on affronte. On a le plus grand des respects pour eux, mais j’aime nos chances. Je le répète, c’est à nous de boucler ça. »

Et si les Clippers étaient maudits, incapables d’atteindre une finale de conférence pour la première fois de leur histoire ? Ce n’est pas la première fois que la franchise craque en playoffs. Kawhi Leonard n’y croit pas. « On s’est juste refroidi » assure-t-il. « On s’est refroidi dans le troisième quart-temps. C’est tout. On a arrêté d’aller dans la peinture, de se faire des passes, et l’attaque s’est un peu pigé et on n’est juste plus parvenu à mettre des tirs. »

« C’était du beau basket, et d’un seul coup, on a arrêté de jouer »

Même analyse chez Doc Rivers qui devra patienter avant d’aller faire du golf…

« Je pense que le tournant du match, c’est lorsque Murray s’est retrouvé au sol. À partir de là, le match a complètement changé. Je trouvais qu’on était l’équipe la plus physique. On était agressif et on allait dans la raquette. Ensuite, regardez bien, on ne l’a plus fait. J’ai vraiment utilisé tous mes temps-morts pour essayer de nous remettre dans le plan de jeu et retrouver le jeu qui nous avait permis de prendre ces avances. C’était du beau basket, et d’un seul coup, on a arrêté de jouer. On a arrêté de faire circuler la balle. C’est ce qui leur a permis de marquer des points à partir de leur défense, car on ne marquait plus. C’est amusant, car à la fin du match, on a nous a dit qu’on avait lâché en défense. Mais je pense que c’est l’attaque qui nous a lâchés. »

On peut parler de suffisance ou de manque de maîtrise pour cette équipe car ce n’est pas la première fois cette saison qu’elle fait montre d’un manque de « killer instinct » au moment de conclure. « Il va falloir tout donner sur le terrain, et être certain de faire attention aux détails, à la finition et la communication en défense » prévient Kawhi Leonard, qui avait délivré les Raptors dans un Game 7 mémorable en 2019. « Et c’est tout ce qu’on peut faire : jouer, se donner à fond et faire en sorte de connaître le plan de jeu. »