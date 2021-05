Hall of Fame : le pionnier Toni Kukoc enfin récompensé

L’an dernier, Scottie Pippen avait milité pour une entrée de Toni Kukoc au Hall of Fame. L’ancien ailier des Bulls, pensionnaire du Panthéon depuis 2010, a donc été entendu puisqu’on a appris que Toni Kukoc allait faire partie de la cuvée 2021 avec Ben Wallace, Paul Pierce, Chris Bosh et Chris Webber.

Un honneur mérité tant celui qui était surnommé « la Panthère rose » possède un palmarès global magnifique : trois fois champion NBA avec les Bulls (1996, 1997 et 1998) et meilleur sixième homme en 1996. Après avoir été triple champion d’Europe en club (1989, 1990 et 1991), champion du monde (1990) et d’Europe (1989 et 1991) avec la Yougoslavie, et enfin double médaillé d’argent aux Jeux olympiques, d’abord avec la Yougoslavie en 1988 puis avec la Croatie en 1992, face à la « Dream Team ».

En plus d’avoir été un des premiers grands talents européens à franchir l’Atlantique pour briller en NBA. En étant un précurseur, comme Arvydas Sabonis, Vlade Divac, Dino Radja ou Drazen Petrovic, Toni Kukoc a ouvert la voie.

« On était la première vague de joueurs qui a décidé de se donner une chance, de tenter. C’était nouveau », se souvient-il pour NBC Sports. « On ne connaissait pas, et peut-être même qu’on ne comprenait pas vraiment. On ne savait pas à quoi nous attendre. On savait seulement qu’on était des bons joueurs de basket. Et on avait raison, on l’a prouvé. Je suis heureux d’avoir fait partie des pionniers. »

« J’ai prouvé aux joueurs, aux coaches et aux fans de Chicago que ça valait la peine »

On connait la suite : bien que contesté par les stars des Bulls, Toni Kukoc est recruté par Chicago et il fera ensuite équipe avec Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman pour le second triplé de la franchise. Le Croate a su trouver sa place, celle de sixième homme, dans une des plus grandes équipes de l’histoire de la NBA.

« La première rencontre avec Jordan et Pippen, c’était aux Jeux olympiques de Barcelone et ce n’est pas une super expérience pour moi (les deux stars avaient étouffé Toni Kukoc pour envoyer un message à Jerry Krause). Après ce premier match, ils ont dû se demander s’ils avaient vraiment besoin de moi. Mais j’ai prouvé aux joueurs, aux coaches et aux fans de Chicago que ça valait la peine. »

Deux fois finaliste par le passé, Toni Kukoc va donc enfin entrer au Hall of Fame en 2021, pour boucler la boucle d’une immense carrière et ainsi rejoindre ses anciens coéquipiers des Bulls (Jordan, Rodman, Pippen) ou les pionniers dont il faisait partie (Divac, Radja, Petrovic et Sabonis).

« Le basket est un sport collectif, il faut être prêt à faire des sacrifices pour le bien de l’équipe si on veut réussir de grandes choses. J’ai eu la chance d’être au bon endroit au bon moment, d’avoir les bons coaches pour m’enseigner comment jouer, m’apprendre les fondamentaux. J’ai eu des coéquipiers incroyables en Europe aussi bien qu’aux États-Unis. Quand tout est réuni ainsi, je pense qu’entrer au Hall of Fame est possible. C’est énorme. »