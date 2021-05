Chris Bosh et Toni Kukoc vont entrer au Hall Of Fame

Au lendemain de la cérémonie du Hall Of Fame 2020 marquée par les entrées de Kobe Bryant, Kevin Garnett ou encore Tamika Catchings, Tim Duncan et Rudy Tomjanovich, le comité directeur du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame vient de dévoiler la liste des nommés et nommées pour l’édition 2021.

Du côté des joueurs, il s’agit de Paul Pierce, Chris Bosh, Chris Webber, Toni Kukoc, Bob Dandridge et Ben Wallace. Côté joueuses, il s’agit de Yolanda Griffith, Pearl Moore et Lauren Jackson.

Chez les coaches, trois légendes avec Rick Adelman, Jay Wright et l’immense Bill Russell, déjà au Hall Of Fame comme joueur. Pour les dirigeants, le comité a choisi Val Ackerman, la présidente et créatrice de la WNBA, et première femme à diriger la fédération américaine de basket.

À cette liste, il faut ajouter, à titre posthume, Clarence « Fats » Jenkins, capitaine des New York Rens dans les années 20 et 30, Howard Garfinkel, co-fondateur des camps Five-Star Basketball et Cotton Fitzsimmons, deux fois élu Coach Of The Year en NBA.