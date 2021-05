Ben Wallace sélectionné pour le Hall Of Fame 2021

Recalé en 2019, Ben Wallace fera partie de la cuvée 2021 du Hall Of Fame. C’est ce qu’annonce avec 24 heures d’avance The Undefeated, et c’est une immense reconnaissance pour un joueur non drafté !

Sorti de nulle part, en l’occurrence de Virginia Union, une fac’ de division II, il se fait sa place en NBA par sa force de travail avec d’abord des années de galère à Washington, puis un bref passage au Magic de Doc Rivers. Et puis, le natif de l’Alabama est transféré dans le Michigan, et dès sa première année à Detroit, il se fond parfaitement dans la culture « col bleu » que défend le GM (et légende locale), Joe Dumars.

Champion NBA, quatre fois meilleur défenseur de l’année

Il tourne à 6 points, 13 rebonds et 2 contres puis augmente encore le débit les deux saisons suivantes : 8 points, 13 rebonds, 3.5 contres et 7 points, 15 rebonds, 3 contres. Durant sa deuxième saison sous la tunique des Pistons, il devient « Big Ben » et place 10 contres sur le Heat un soir de décembre en 2002.

Surtout, il entre dans une nouvelle dimension. Il est sacré meilleur défenseur de l’année (le premier de quatre titres) et fait logiquement partie du meilleur cinq défensif, la première de ses cinq apparitions. En 2003, il est même All Star et le sera les trois saisons suivantes. Pour couronner le tout, en 2004, c’est le titre de champion qui lui tombe dans les mains face aux Lakers du quatuor Payton-Kobe-Shaq-Malone.

Moqué à ses débuts dans la ligue pour son incapacité chronique à marquer des tirs de près ou sa maladresse aux lancers-francs, Ben Wallace a fait de la défense son fonds de commerce. Tant et si bien qu’il a inscrit son nom dans les livres d’histoire comme le seul et unique joueur qui a cumulé 1 000 rebonds, 100 contres et 100 interceptions sur quatre saisons consécutives, entre 2001 et 2004.

Son maillot retiré au plafond de l’ancien Palace d’Auburn Hills, le voilà qui obtient la plus haute des distinctions. Inespéré quand on pense à son parcours.