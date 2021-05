Hall Of Fame : la délivrance pour Chris Webber !

Alors que son contrat avec TNT n’a pas été renouvelé, Chris Webber termine la semaine sur une très bonne nouvelle puisque ESPN annonce qu’il fait partie des heureux élus pour entrer au Hall Of Fame en 2021. L’ancien intérieur des Warriors et des Kings sera accompagné de Ben Wallace et de Paul Pierce.

Pour C-Webb, c’est une forme de délivrance puisque sa candidature avait été plusieurs fois refusée, et huit ans après avoir été éligible, il obtient enfin le sésame pour le Panthéon du basket.

Ailier-fort moderne, Chris Webber s’est d’abord fait connaître comme le leader du « Fab Five », ce formidable cinq de Michigan qui avait enflammé la NCAA en 1993.

Mais c’est lui qui avait coûté la victoire aux siens en finale face à North Carolina, en demandant un temps-mort que son équipe n’avait plus… Une bévue qui lui collera à la peau toute sa carrière et qu’il a toujours refusé d’évoquer.

Premier choix de Draft, il est échangé !

Premier choix de la Draft 1993, échangé contre Penny Hardaway le soir de la Draft, Chris Webber sera élu Rookie Of The Year en 1994 avec les Warriors. Jamais champion NBA, il sera cinq fois All-Star et cinq fois élu dans une All-NBA Teams avec près de 21 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne.

Le meilleur passage de sa carrière, il le connaîtra aux Kings où il atteindra la finale de la conférence Ouest en 2002. À cette époque, Sacramento jouait sans doute le meilleur basket de toute la NBA, mais le duo Shaq-Kobe privera Webber, Stojakovic, Divac, Bibby et les autres d’une finale qui leur tendait les bras.

En février dernier, Chris Webber avait de nouveau regretté de ne pas être au Hall Of Fame, et il avait expliqué pourquoi il était déçu. « Ce n’est pas que pour moi, c’est aussi pour mon premier coach et pour mon père qui m’a fait jouer au basket », avait-il expliqué. « C’est une façon d’honorer les gens qui m’ont porté jusque-là. Ils sont alors tous récompensés. J’espère pouvoir leur rendre hommage devant les meilleurs joueurs du monde, car ils m’auront aidé à obtenir cet honneur du Hall of Fame. »

C’est désormais chose faite.