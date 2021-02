Chris Webber déçu de ne toujours pas être au Hall of Fame

Il peut toujours se rassurer en se disant qu’il n’y avait aucune chance de trouver une petite place, pour lui comme pour personne d’autre, dans l’exceptionnelle cuvée 2020, composée de Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan. Néanmoins, il n’est pas injuste de dire que le Hall of Fame fuit Chris Webber depuis quelques années maintenant.

L’ancien intérieur de Sacramento a été recalé en 2019 par exemple, alors qu’il avait vu récemment Mitch Richmond (en 2014), Tracy McGrady (2017) ou Grant Hill (2018) y entrer sans avoir des CV bien plus impressionnants que lui.

« Oui, ça me dérange », confie-t-il à Yahoo Sports, en évoquant sa situation. « Mais ça ne me rend pas amer et je n’y pense pas constamment. Je suis validé par les meilleurs joueurs de l’histoire car chaque saison, à cette période de l’année, on m’appelle pour le Hall of Fame, et juste après, des grands joueurs me contactent. Et on se souvient ensemble de leurs déceptions. »

Avec 20.7 points, 9.8 rebonds et 4.2 passes de moyenne, plus son trophée de rookie de l’année 1994, ses cinq participations au All-Star Game et sa quintuple présence dans les All-NBA Teams, Webber a semble-t-il le profil pour entrer dans le panthéon. C’est bien évidemment l’avis de ses anciens coéquipiers, comme Bobby Jackson et Doug Christie, et même Jalen Rose avec lequel la relation n’a pourtant pas toujours été parfaite.

Si « C-Webb » exprime une déception, c’est aussi parce qu’il pense à d’autres personnes qu’une sélection au Hall of Fame pourrait combler.

« Ce n’est pas que pour moi, c’est aussi pour mon premier coach et pour mon père qui m’a fait jouer au basket », souligne l’ancienne star des Kings. « C’est une façon d’honorer les gens qui m’ont porté jusque-là. Ils sont alors tous récompensés. J’espère pouvoir leur rendre hommage devant les meilleurs joueurs du monde, car ils m’auront aidé à obtenir cet honneur du Hall of Fame. »