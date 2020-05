Bobby Jackson et Doug Christie voient Chris Webber comme un Hall of Famer évident

Écarté de facto pour laisser la place à l’exceptionnelle cuvée 2020 (Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan), Chris Webber patientera encore une année (voire deux si la cérémonie est décalée) pour rejoindre le Hall of Fame.

Ces dernières années, l’ancien intérieur de Sacramento a déjà été candidat à l’intronisation, mais il n’a jamais été retenu. Un choix qui prête matière à débat puiqu’avec son CV et ses statistiques, l’ancien All-Star n’a pas à rougir face à des joueurs comme Mitch Richmond, Jack Sikma ou Grant Hill, qui eux y sont entrés récemment.

Pour Bobby Jackson et Doug Christie, deux anciens coéquipiers, le doute n’est pas permis.

« Au regard de sa carrière et de ses chiffres, je pense qu’il est un Hall of Famer », assure le premier cité pour le podcast « Purple Talk ». « Il n’a pas gagné le titre à Sacramento, mais il nous a permis de briller et nous a donné un élan qui nous a permis d’être crédible. C’est un des intérieurs les plus doués de l’histoire balle en main, au shoot, à la passe. Et c’était un grand coéquipier. »

Rookie de l’année 1994, cinq fois All-Star et cinq fois élu dans une All-NBA Team, avec 20.7 points, 9.8 rebonds, 4.2 passes, 1.4 contre et 1.4 interception de moyenne en carrière, « C-Webb » affiche effectivement un palmarès assez solide pour prétendre à cet honneur suprême.

« C’est indubitable, pour moi, il mérite sa place au Hall of Fame », ajoute Doug Christie. « Il a donné le ton en terme de collectif, d’être un joueur généreux, et ça en dit beaucoup sur le joueur qu’il était. »

Mais on sait que les voix du Hall of Fame sont impénétrables…