Hall of Fame : les entrées de Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan décalées à 2021 ?

Comme on pouvait s’en douter, le Hall of Fame devrait reporter la cérémonie d’intronisation de la classe 2020 prévue pour le 29 août à Springfield. L’une des plus prestigieuses de l’histoire puisqu’on y trouve Tim Duncan, Kevin Garnett et bien sûr le regretté Kobe Bryant. Selon le Boston Globe, c’est cette semaine que les dirigeants du panthéon du basket vont se réunir pour statuer sur le possible report de la cérémonie, et deux dates sont envisagées en cas de report : la période du 9 au 11 octobre 2020 ou le printemps 2021.

Président du Hall of Fame, John Delova a expliqué que plusieurs modifications avaient déjà entérinées comme le changement de salle puisque la cérémonie n’aura pas lieu au Symphony Hall (2 611 places), utilisée depuis 2009, mais au MassMutual Center (8 319 places) pour respecter la distanciation sociale.

En revanche, il est hors de question que les classes 2020 et 2021 soient intronisées en même temps. « Je veux vraiment que ce soit clair, il y aura une cérémonie à part pour la classe 2020 en raison de la notoriété de ses élus, et franchement, chaque classe mérite d’avoir sa propre cérémonie. »

La veuve de Kobe Bryant veut s’impliquer

Par ailleurs, le Hall of Fame ne veut pas d’une cérémonie virtuelle, et souhaite notamment que des personnes, qu’il s’agisse de la famille ou d’anciens coéquipiers, puissent prendre la parole pour honorer la mémoire de Kobe Bryant, mais aussi d’Eddie Sutton, décédé ce week-end, et de Patrick Baumann, décédé en 2018.

« Les gens vont vouloir entendre des choses personnelles sur Kobe, et non simplement voir une vignette » poursuit John Doleva. « Qu’il s’agisse de son épouse, de ses coéquipiers ou d’une combinaison des deux. J’ai eu l’occasion de discuter très brièvement avec Mme Bryant et elle était très reconnaissante et très émue. Elle a indiqué qu’elle serait très impliquée, elle, sa famille et d’autres dans la cérémonie quand ça se passera. »

Pour l’instant, l’État du Massachusetts est toujours confiné, et le gouverneur a mis en place un processus de déconfinement en six étapes, et ce n’est donc pas certain que le Hall of Fame soit ouvert en août prochain.