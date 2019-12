Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett… Le Hall of Fame annonce les nommés de la cuvée 2020

La cuvée 2020 du Hall of Fame s’annonce assez exceptionnelle. Le comité nord-américain de sélection vient ainsi de dévoiler la liste des 50 noms qui seront proposés pour l’intronisation au Panthéon de Springfield, avec trois noms qui devraient faire l’unanimité : Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett.

D’autres joueurs pourraient les accompagner, comme Chris Bosh, Shawn Marion, Michael Finley, Mark Eaton et Buck Williams, également nommés pour la première fois.

De leur côté, Chauncey Billups, Mark Jackson, Tim Hardaway, Richard Hamilton, Chris Webber, Ben Wallace ou encore Marcus Camby repassent devant les votants après avoir été écartés par le passé.

Au niveau des coachs NBA, Rick Adelman, George Karl, Dick Motta et Rudy Tomjanovich font partie des sélectionnés, alors que Gene Keady, Rollie Massimino, Bob McKillop, Eddie Sutton, Bo Ryan et Jay Wright ont été choisis chez les techniciens NCAA. Pour les femmes, on note la présence de Swin Cash, Tamika Catchings et Becky Hammon alors que Kim Mulkey, coach de Baylor, est nommée à la fois en tant qu’entraîneur et en tant que joueuse.

Enfin, au niveau international, Toni Kukoc est le nom le plus clinquant sur la liste des nommés.

Il faudra désormais attendre le All-Star Weekend de Chicago, en février, pour savoir qui le comité du Hall of Fame a décidé d’introniser officiellement à Sprinfgield, et qui devra repasser devant les juges.