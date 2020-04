Hall of Fame : quels candidats pour 2021 ?

Avec Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan en 2020, le Hall of Fame va vivre une de ses plus belles soirées de l’histoire et sans doute l’une des plus émouvantes puisque le premier sera absent – mais tellement présent.

En attendant de vivre cette cérémonie, dont la date officielle est encore floue (août ou octobre ?), on peut déjà se plonger dans la prochaine. Quels seront les joueurs qui pourront prétendre entrer au Panthéon en 2021 ?

Rappelons que désormais les joueurs peuvent espérer passer les portes du Hall of Fame trois ans après l’annonce de leur retraite, contre cinq années il y a encore quelques années.

Deux MVP des Finals ?

Des choix logiques s’imposent, comme Paul Pierce et Chris Bosh. Le second pouvait même entrer cette année, mais la volonté du Hall of Fame était de proposer un casting réduit en 2020, ce qui a provoqué sa déception. Mais avec ses deux titres à Miami et ses 11 sélections au All-Star Game, l’intérieur devrait être élu sans souci. Pareil pour « The Truth », champion en 2008 et MVP des Finals ainsi que deuxième meilleur marqueur de l’histoire des Celtics.

Parmi les grands favoris, on peut ajouter Chris Webber et Ben Wallace, qui faisaient partie des finalistes en 2019, mais avaient été recalés. L’ancien pivot des Pistons a pour lui son titre NBA en 2004 et surtout ses quatre trophées de défenseur de l’année. D’ailleurs, négligé en 2019, Chauncey Billups, le MVP de ces Finals 2004, pourrait-il le rejoindre ? Possible. Quant à Chris Webber, si des profils comme Mitch Richmond, Jack Sikma ou Grant Hill y sont entrés récemment, un joueur comme l’ancien intérieur des Kings a clairement sa place.

Suivent une liste de joueurs plus contestables où des discussions seront sûrement nécessaires pour faire un choix. Déjà Tim Hardaway, qui traîne toujours derrière lui ses déclarations homophobes de 2007. Ensuite Shawn Marion ou Shawn Kemp qui ont tous été des All-Stars confirmés et des joueurs All-NBA, mais sans jamais remporter de trophées individuels majeurs.

Enfin, des Antawn Jamison, Peja Stojakovic, Stephon Marbury ou encore Michael Finley, même s’ils ont été de très bons joueurs, semblent trop courts pour recueillir les 18 votes nécessaires sur les 24 voix possibles, ou même déjà pour faire partie des finalistes. Au moins l’année prochaine…